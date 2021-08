Impotencia de los familiares de una residente en la Casa de AFA de Valdepeñas tras más de dos semanas de aislamiento

LEER MÁS Valdepeñas, La Solana y Manzanares registraron la mayor cifra de contagios en la comarca

Desde que el pasado 31 de julio se detectara en el centro un brote de COVID-19, con varios casos positivos, los residentes están recluidos en sus habitaciones para prevenir la propagación del virus, sin embargo la familia de la mujer defiende que las dos pruebas PCR que le han realizado han dado negativas, ella pasó la enfermedad y desarrolló anticuerpos y, además, tiene la pauta completa de vacunación.

José Luis Velasco, su hijo, argumenta que, según la normativa de la Junta de Comunidades, no procede el aislamiento y señala las consecuencias negativas que tiene, no solo para su madre si no también para todos los residentes, llevar dieciséis días en aislamiento en sus habitaciones sin saber hasta cuándo se prolongará la situación.

“Para evitar un mal”, afirma José Luis, se están provocando otros daños físicos y psicológicos igual de perjudiciales o peores.

No cuestionan la profesionalidad del personal de la residencia, ni tampoco ponen en duda que su directora solo quiere evitar contagios que podrían tener consecuencias nefastas para los residentes, sin embargo consideran excesivas las medidas y, sobre todo, muy perjudiciales para su madre y el resto de personas del centro de AFA en Valdepeñas.

Al no obtener respuesta directa de la dirección de la residencia, han decidido hacer pública la situación y enviar su mensaje a través de los medios de comunicación.

José Luis Velasco explica que el aislamiento de su madre y de los otros enfermos, en similares circunstancias, genera a sus familiares una gran impotencia.