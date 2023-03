Antonio Hidalgo nos explica lo que ocurre con las pensiones no contributivas y nos da una recomendación

Esto ha provocado una cierta incertidumbre, acentuada porque la comunicación de la obligación de presentar esa declaración anual de ingresos se notificará por correo ordinario y, al no ser correo certificado, puede que haya gente obligada a presentar el documento y que no reciba el aviso. Si llegado el 1 de abril la documentación no se ha presentado, el beneficiario podría perder su pensión; hablamos de pensiones no contributivas.

Antonio Hidalgo, presidente provincial y vicepresidente nacional de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de España (AJYPE) nos ha aclarado algunos puntos. La declaración anual de ingresos se contempla desde 1984, pero el Real Decreto ha sufrido varias modificaciones. Antes era un requisito que debían satisfacer sólo las personas a las que se les solicitaba, pero ahora no queda claro si se extenderá a toda la población que recibe pensiones no contributivas. Es por eso, y dado que que quedan dos semanas para cumplir el plazo, que Hidalgo aconseja presentar el documento y evitar la pérdida de la prestación. El documento de la Declaración Anual de Ingresos para Pensiones No Contributivas está en este enlace. Una vez cumplimentado, el documento se puede presentar en las oficinas de Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del IMSERSO o en cualquier otra de la Seguridad Social. También se puede presentar por correo, en el caso de la provincia de Ciudad Real dirigiéndose a la oficina situada en Calle Paloma, 21 de la capital. Y por último contamos con la posibilidad de tramitarlo de forma telemática, a través de la sede electrónica del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Si todavía encontrasen problemas para presentar la documentación o para resolver dudas, Antonio Hidalgo (AJYPE) ha ofrecido la ayuda de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de España, con la que pueden contactar aquí.

Tras esta líneas se adjunta la carta que se está remitiendo a las personas que tienen que hacer la Declaración Anual de Ingresos, las instrucciones para rellenar el formulario y el Real Decreto que regula el proceso.

Carta a los receptores de Pensión No Contributiva, Instrucciones de cómo rellenar el formulario de la Declaración Anual de ingresos y Artículo 31 del Real Decreto 383/1984

La labor que está desarrollando AJYPE en defensa de jubilados y pensionistas ha llegado hasta Europa y por eso han sido invitados a acudir al Parlamente Europeo, donde darán testimonio de la desigualdad que hay en los diferentes países europeos y pedirán unificación de criterios, en base a normativas y actuaciones que se llevan a cabo en distintos países de la Unión Europea y que son beneficiosas para estos colectivos vulnerables.