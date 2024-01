IU Toledo reclama una Comisión de Deportes

En este sentido, recuerda el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo, Txema Fernández, que "el presupuesto para 2024 de la Concejalía de Deportes es el mismo que en 2023, es decir 135.000 euros, y que no hay ningún plan de inversión en el Patronato Deportivo Municipal con el que garantizar unas óptimas instalaciones deportivas".

Así las cosas, IU Toledo teme que este anuncio sin soporte financiero ni plan de actividades deportivas pueda convertirse en "una adjudicación pagada por el Ayuntamiento".

"Ser candidata a Ciudad del Deporte exigiría tener un plan de actividad deportiva digno, consensuado con las entidades deportivas y ciudadanas que implique a toda la ciudad", recuerda Txema Fernández.

Por eso teme que, dado que no se ha hecho ese trabajo previo, Toledo pueda ser una Ciudad del Deporte solo en el nombre "que no dejará ninguna huella en el futuro de la ciudad y eso sería perder una oportunidad que no podemos permitirnos".

Además, reprocha Txema Fernández que el equipo de Gobierno municipal mantenga una actividad deportiva privatizada, sometiendo a los monitores y monitoras deportivos a condiciones laborales "precarias".

Asimismo, recuerda en nota de prensa que se sigue sin licitar ni adjudicar la "gran obra esperada del pabellón de la Escuela de Gimnasia", y lamenta que se priorice la construcción de un nuevo campo de fútbol "frente al mantenimiento de piscinas municipales para que dejen de perder agua" o la búsqueda de una solución a los problemas en espacios deportivos que se inundan cada vez que llueve en Toledo, como el Campo del Arroyo de Santa Bárbara.