Toledo se postula como "Ciudad del Cine"

El proyecto de la Ciudad del Cine, inicialmente previsto en la pasada legislatura para ubicarse en el Fuerte de San Francisco de Guadalajara y desestimado por el nuevo Gobierno del Partido Popular en la capital alcarreña, ha vivido este jueves un nuevo episodio, después de que el Ayuntamiento de Toledo hiciera público ser la nueva sede para esta iniciativa, premisa que ha sido posteriormente matizada por el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero.

Era una información de El Digital de Castilla-La Mancha, recogida por Europa Press, la que apuntaba a primera hora de este jueves que será Toledo quien se quedará con la Ciudad del Cine proyectada inicialmente para Guadalajara con una inversión total cercana a los 12 millones de euros. Al hilo de esta publicación, el concejal del equipo de Gobierno toledano José Manuel Velasco ha improvisado una atención a medios de comunicación, donde ha hecho alusión a esta noticia, mostrando su satisfacción y apuntando que será "un revulsivo para la ciudad", porque "generará riqueza y empleo y contribuirá a impulsar la candidatura de Toledo como Capital Europea de la Cultura en 2031". Además, este proyecto "permitirá integrar esa zona de la ribera del Tajo en la vida diaria de los toledanos, para su uso y disfrute, respetando la biodiversidad del entorno".

LA JUNTA AÚN NO LO DA POR HECHO

Minutos después era el vicepresidente segundo del Gobierno autonómico, promotor de la iniciativa, quien era preguntado al respecto tras una comparecencia en la Oficina de Turismo que el Ejecutivo tiene en la Gran Vía madrileña. A este respecto, no ha certifiado que sea Toledo la ciudad elegida y se ha limitado a asegurar que, en un escenario en el que la ciudad de Guadalajara no facilita el proyecto, "el Gobierno autonómico no va a renunciar a una inversión de 12 millones de euros de fondos europeos que se habían conseguido para desarrollar la Ciudad del Cine".

"La alcaldesa actual, la señora Guarinos, no quiere esta inversión en su ciudad y lógicamente el Gobierno regional no puede perder esta inversión, por eso estamos buscando la mejor ubicación para desarrollar este proyecto y para que estos doce millones de euros generen riqueza, empleo y bienestar en otro lugar", ha apuntado.