El sector de la discapacidad se moviliza este miércoles en Castilla - La Mancha

El sector de la discapacidad se moviliza esta semana en Castilla - La Mancha y en todo el país respondiendo a la convocatoria de Comisiones Obreras, que reclama un convenio colectivo justo para este colectivo de profesionales.

En un contexto de alza de precios, la negativa de las patronales a cumplir con la cláusula de revisión salarial pactada en el convenio colectivo y su pretensión de rebajar el alcance de las mejoras sociales ya comprometidas en la negociación, lleva a CCOO -con más del 50% de representatividad en la Mesa Negociadora- a convocar en solitario movilizaciones para el próximo 14 de septiembre, movilizaciones que se enmarcan en la campaña confederal de ‘Salario o Conflicto’.

La Federación de Enseñanza de CCOO CLM ha denunciado la actitud inmovilista de la representación patronal del sector y su apuesta por pasar por los tribunales, mantenida en el acto de mediación celebrado del pasado 8 de julio, en el que CCOO llegó a plantear hasta tres propuestas retributivas diferentes para desencallar la negociación, nos lleva a un escenario de incertidumbre que, a medio plazo, puede suponer para aquellas entidades que dejen de abonar lo regulado en el actual convenio colectivo la puesta en riesgo de su viabilidad económica.

En Castilla-La Mancha Comisiones Obreras cuenta con cerca de 200 delegados y delegadas, que supone más del 60% de la representación sindical del sector, con más de 3.000 trabajadores en la región.

El sindicato hace un llamamiento para que la patronal se siente a negociar y cumpla con los compromisos acordados y recogidos en el XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Discapacidad, y hace un llamamiento a su vez al Gobierno Regional para que sea garante del cumplimiento de las condiciones del Convenio, y que dote suficientemente a las entidades para el cumplimiento del mismo.

La Federación de Enseñanza subraya que este sector es de un marcado carácter social, en el que las personas trabajadoras representan el mayor valor que tienen las entidades, las que permiten visibilizar al sector de la discapacidad en la sociedad y sobre las que pivota el principal apoyo con el que cuentan los usuarios y las usuarias, profesionales cualificados y formados que pretenden vivir dignamente de su trabajo, obliga al sindicato a la judicialización y la movilización ante los incumplimientos patronales y en defensa del conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.

CCOO advierte además de que va a ser muy beligerante si el modelo de empleo que proponen está marcado por la precariedad laboral, y avisa de que, si la situación actual se estanca, el conflicto se trasladará a los centros de trabajo.

No podemos permitir que las personas trabajadoras sean, una vez más, las afectadas por una situación económica que no han generado. El efecto de los beneficios empresariales sobre la inflación es cinco veces superior al de los salarios, por lo que no vamos a tolerar actuaciones partidistas sobre los recursos económicos que las administraciones están destinando a las entidades.

Urge una redistribución de rentas que permita el incremento de los salarios, acorde a la evolución del IPC, y la contención de los márgenes empresariales.

Por estos motivos la Federación de Enseñanza de CCOO ha convocado una concentración de delegados y delegadas del sector de discapacidad, a las 11,30 horas del miércoles 14 de septiembre frente a la sede en Castilla-La Mancha de Plena Inclusión en Toledo, al ser esta la federación mayoritaria dentro de la patronal Aedis.

La Federación hace un llamamiento al conjunto de trabajadoras, trabajadores, personas usuarias y familias para que participen en las concentraciones.