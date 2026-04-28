Presentan una guía pionera en Toledo para mujeres

Durante su intervención, la concejala de Asuntos Sociales, Marisol Illescas ha señalado que esta guía "pionera en Castilla-La Mancha", es un recurso fundamental para dar una respuesta más eficaz a una realidad compleja, "ya que existe una clara interrelación entre el hecho de ser mujer, padecer una adicción y ser víctima de violencia de género, lo que incrementa la vulnerabilidad", ha subrayado la concejala.

En este sentido, la edil ha recordado que el Ayuntamiento actúa "como puerta de entrada" para muchas de estas mujeres, y ha destacado la importancia de que Toledo se haya integrado en esta legislatura en el sistema VioGén, que actualmente tiene activos 128 casos en la ciudad, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

Además, Illescas ha recordado que, también esta legislatura, el Gobierno Municipal ha puesto en marcha el programa Promociona, dirigido a personas en situación de calle, que "ha permitido que varias mujeres en situación de vulnerabilidad, reciban acompañamiento directo para facilitar su inclusión social".

Por su parte, representantes de UNAD en Castilla-La Mancha han destacado el proceso de trabajo colaborativo que ha dado lugar a esta guía. "No es solo un listado de recursos, sino una herramienta que recoge el conocimiento del territorio y facilita la coordinación, las derivaciones y una mejor atención a las usuarias", han explicado.

El documento es fruto de un proceso participativo en el que han colaborado entidades públicas y privadas, generando un espacio de encuentro que ha permitido compartir experiencias, detectar necesidades y construir una mirada común, reafirmando su compromiso para seguir fortaleciendo esta red de apoyo en Toledo.

Por último, Illescas ha agradecido la implicación de todas las entidades participantes, especialmente a PRETOX, impulsora del proyecto, así como a representantes de la Policía Nacional, Policía Local, Diputación de Toledo, Delegación del Gobierno, el Centro de la Mujer, Proyecto Hombre, y otros agentes sociales.