JUAN ALONSO, PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR

La DO Méntrida no se posiciona ante el nuevo parque fotovoltaico de la localidad

El Presidente de la Denominación de Origen Méntrida, Juan Alonso, señala que el Consejo Regulador no se puede posicionar a favor o en contra de este proyecto fotovoltaico que ha creado un conflicto entre bodegas y agricultores, ya que, asegura, la DO tiene que representar y velar por los intereses de ambos. Una de las bodegas afectadas, Jiménez Landi, pedía ayer en Más de uno Toledo, un posicionamiento en contra de este parque de placas solares por parte de la DO Méntrida, y hoy su presidente, Juan Alonso, nos ha explicado los motivos de su postura.