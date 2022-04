La Junta de Personal de Toledo apoya al educador social del instituto de Sonseca tras la denuncia del agresor

Ante la denuncia presentada contra el educador social agredido en el IES la Sisla, desde la Junta de Personal funcionario de Toledo muestran su apoyo a la víctima, a través de una nota de prensa.

La Junta de Personal funcionario de Toledo condena la violenta agresión por parte de un padre de una alumna al educador social y a otras dos profesoras del IES la Sisla de Sonseca. Destacan también la trayectoria laboral y profesional encomiable de los docentes.

De esta forma, instan a la Consejería de Educación a que facilite los recursos organizativos y humanos necesarios para que se garantice que los centros educativos sean lugares de convivencia cotidiana que la comunidad educativa y la ciudadanía necesita.

Desde la Junta de Personal, en nombre de los 4.000 funcionarios/as de la provincia de Toledo, mandan todo su apoyo y solidaridad a los compañeros y se ponen a su disposición, así como del IES la Sisla para atenderles y respaldarles en las actuaciones que precisen para que este hecho no vuelva a suceder.

El Consejo Escolar de Castilla - La Mancha condena la agresión

El Consejo Escolar de Castilla-La Mancha ha expresado, a través de nota de presa, su más contundente y enérgica condena a los hechos ocurridos en el IES La Sisla de Sonseca, y su mayor repulsa al uso de la violencia en un centro docente y contra miembros de la comunidad educativa mientras realizaban su trabajo y en el ejercicio de sus funciones.

Su apoyo hacia las víctimas de la agresión y hacia toda de la comunidad educativa del IES “La Sisla”, a quienes trasladan la solidaridad del conjunto de consejeras y consejeros de la institución.

Defienden que la violencia, en cualquiera de sus formas, ya sea física, verbal o de cualquier otro tipo, y dirigida contra cualquier miembro de la comunidad educativa, ya se trate de trabajadores de los centros docentes, alumnado o familias, no puede tener cabida alguna en el ámbito educativo en donde deben primar siempre los valores de la tolerancia, el diálogo y el respeto.

Manifiestan así, su deseo de que hechos tan lamentables como el acaecido nunca más se vuelvan a repetir, en ningún centro docente y contra ningún miembro de la comunidad educativa.

El Gobierno de Castilla - La Mancha también respalda al educador social

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, ha asegurado que el departamento que dirige seguirá respaldando al educador social del IES 'La Sisla' de Sonseca agredido por el padre de un alumno, al tiempo que ha confirmado que el agresor ha denunciado a este profesional de dicho centro.

Así lo indicaba la consejera, preguntada por esta cuestión durante la inauguración del 'Jardín de las Esculturas' y la exposición 'José Manuel Ballester. De Mondrian a Malévich', marco en el que ha explicado que la Consejería no ha recibido la notificación oficial de dicha denuncia, que ha conocido por boca de la directora del centro educativo que, a su vez, tampoco ha recibido de manera formal esa denuncia.

Preguntada por el tipo protección que se le va a brindar a este educador social, la titular regional de Educación ha indicado que este pasado martes mantuvo una reunión telefónica con la directora del centro y que en ningún momento ha dejado de mantener esa colaboración y esa mano tendida a la comunidad educativa, que tiene que tener su "acompañamiento y asesoramiento".

"El hecho de que los educadores sociales no sean figura de autoridad como marca el decreto de 2012, porque sí lo son los docentes, no significa que no tenga el respaldo jurídico de la Junta. Lo ha tenido desde el primer momento. Fueron acompañados tanto él como la docente que fue supuestamente agredida por el servicio jurídico de la Junta y en ese sentido va a continuar", ha insistido.

Orden de alejamiento para el agresor

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Orgaz ha decretado medidas de alejamiento y libertad condicional para el padre de un alumno del IES ‘La Sisla’ de Sonseca, detenido este martes tras agredir a dos trabajadores del centro, una profesora y un educador social.

Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, tras tomarle declaración, la titular del juzgado le imputa de manera provisional como presunto autor de dos delitos de atentado contra funcionario público en el ejercicio de sus funciones y de dos delitos de atentado contra agente de la autoridad.

Por ello, ha establecido como medidas cautelares la obligación de comparecencia ante el juzgado los días 1 y 15 de cada mes; la prohibición de comunicación y medida de alejamiento a una distancia de 500 metros con respecto a los dos perjudicados, un trabajador social y profesora del IES, así como la prohibición de acercarse al centro educativo en horario lectivo a una distancia inferior a 100 metros.