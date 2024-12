El circo romano de Toledo ofrecerá en 2025 señalética interactiva gracias a un convenio entre Ayuntamiento y Diputación

Los restos del Circo Romano que atesora Toledo van a contar en 2025 con una señalética "innovadora e interactiva" que van a permitir a visitantes y toledanos poder observar y regresar a su época de máximo esplendor. Así lo ha avanzado en declaraciones a Europa Press, el alcalde de la ciudad, Carlos Velázquez, que ha detallado que esta actuación va a tomar forma gracias al convenio de colaboración que el Consistorio ha firmado con la Diputación, dentro de su estrategia de poner en valor y reivindicar ese pasado romano de la ciudad.

"Tenemos uno de los circos más importantes de la Hispania romana y está completamente alejado de lo que es la realidad. Es de justicia poner en valor una de las partes más antiguas de Toledo, exceptuando las del Cerro del Bú". En ese proceso de reivindicar ese pasado de la capital regional, el regidor también ha suscrito otro acuerdo con la Facultad de Humanidades, a fin de que esta institución alumbre un estudio científico que siente las bases del futuro proyecto que el Consistorio va a realizar con a cargo de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible (Edusi). "Ese estudio nos servirá tanto para el proyecto que financiaremos con fondos europeos de ese Toletum romano como para futuras actuaciones que se puedan realizar en los próximos años, algo que todavía no existe y que nos parecía muy importante poder tener".

Dicho esto, ha explicado que aún no se ha terminado de definir dicho proyecto de recuperación que se acometerá con cargo al Edusi, que aportará a las arcas municipales 20 millones de euros. No obstante, ha precisado que más de la mitad de dicha partida irá a la ejecución del Pabellón Multiusos, que todavía no cuenta con ubicación definitiva, y el resto se distribuirá entre la puesta en valor del circo romano y otras actuaciones de menor envergadura.Tras avanzar que sendos convenios con la Diputación y la institución académica se formalizarán en próximos días, ha recordado que la reparación de estos restos, además de formar parte de su programa electoral, supone "una cuestión de justicia con el propio patrimonio de la ciudad".