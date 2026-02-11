La Catedral de Toledo oficiará una misa por los fallecidos en Adamuz

El arzobispo ha invitado "a participar a todos los fieles, autoridades y personas de buena voluntad que deseen acompañar, desde la fe y la solidaridad, este momento de duelo y esperanza cristiana", según ha trasladado el Arzobispado en un comunicado.

En una carta firmada tanto por el propio Arzobispo como por el Secretario de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, "ante esta tragedia que ha conmocionado a toda la sociedad, se celebrará un funeral por el eterno descanso de los fallecidos.

Añade que "la Iglesia que peregrina en Toledo se une al sufrimiento de las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el reciente accidente ferroviario", así como indica "a la angustia de quienes han resultado heridos".