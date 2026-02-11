ESTE VIERNES

La Catedral de Toledo oficiará una misa por los fallecidos en Adamuz

El arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, oficiará un funeral solemne en la Catedral Primada de Toledo este viernes, 13 de febrero, a las 18.30 horas, en memoria de las víctimas del accidente de tren de Adamuz del pasado 18 de enero.

Onda Cero Toledo

Toledo |

Catedral de Toledo
Catedral de Toledo | Europa Press

El arzobispo ha invitado "a participar a todos los fieles, autoridades y personas de buena voluntad que deseen acompañar, desde la fe y la solidaridad, este momento de duelo y esperanza cristiana", según ha trasladado el Arzobispado en un comunicado.

En una carta firmada tanto por el propio Arzobispo como por el Secretario de la Conferencia Episcopal Española, César García Magán, "ante esta tragedia que ha conmocionado a toda la sociedad, se celebrará un funeral por el eterno descanso de los fallecidos.

Añade que "la Iglesia que peregrina en Toledo se une al sufrimiento de las familias y seres queridos de las personas fallecidas en el reciente accidente ferroviario", así como indica "a la angustia de quienes han resultado heridos".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer