Castilla - La Mancha aboga por una posición conjunta sobre el uso del pasaporte COVID

Así ha reaccionado el titular del Gobierno regional preguntado, durante su intervención en 'Los Desayunos de TVE', sobre si considera preciso que el Ministerio de Sanidad dicte una instrucción sobre cómo usar el llamado pasaporte COVID.

"Lo más importante es que siga funcionado el Consejo Interterritorial de Salud, fuera de que haya habido salidas de patas de banco de uno o de otros. Ese ejercicio de corresponsabilidad de las comunidades autónomas y el Estado ha funcionado razonablemente bien. Incluso, en alguna ocasión, el que seamos 17 competidores a ver quién queda mejor ha agilizado soluciones", ha admitido.

Dicho esto, ha considerado que "no es justo" que se esté analizando la llamada sexta ola "con los mismos mimbres, indicadores y metodología" que se abordó la primera, segunda y tercera ola. "Los análisis del principio, cuando no sabíamos si iba a haber vacuna, no tienen nada tiene que ver con lo que hay que analizar ahora", ha insistido.

Y es que García-Page, que ha valorado el sistema de vacunación español, ha admitido que a la ciudadanía se le está exigiendo unos esfuerzos tremendos, cuestión que le preocupa pues quizá la gente se plantee si la vacuna y las restricciones sirven para algo si a diario se va a tener el estrés de una incidencia que ya no se corresponde con el número de camas ocupadas en las UCIs.

"Por tanto, hay que modular de alguna manera el mensaje y las decisiones, porque la realidad es que tenemos más medios para combatir el virus y las medidas hay que proporcionarlas al esfuerzo que ya ha hecho la gente, a la disciplina que estamos teniendo y al éxito de la vacuna", ha defendido.

"Yo, hoy por hoy, no soy partidario de dramatizar en exceso la situación", ha añadido García-Page, que ha incidido en insistir para que en España se vacune el cien por cien de la población, recordando su apuesta por vacunar a los niños en cuanto permita la autoridad europea. "No hay ninguna contraindicación y con poquito efecto positivo que tenga ya es suficiente. Hay que guardar compostura e intentar hablar más entre todas las comunidades autónomas con el Gobierno y pactar lo que haya que decidir porque si no la gente se marea".

Fondo Covid

De igual modo, en la entrevista en TVE el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha indicado que seguirá pidiendo el fondo COVID mientras siga la enfermedad.

En este sentido, ha estimado en unos 300 millones de euros "extras" los que el Ejecutivo regional tendrá que dedicar solo este año a mantener el gran dispositivo humano necesario para hacer frente a la pandemia.