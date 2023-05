Carlos Velázquez, candidato del PP en Toledo, se compromete a revitalizar Palomarejos

El candidato a la Alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha asegurado hoy que “el próximo 28 de mayo tenemos la oportunidad de conseguir el cambio que necesita Toledo y poner en marcha en Palomarejos un Plan Integral de Revitalización del barrio, que dé respuesta a todos y cada uno de los retos que tiene esta zona de la ciudad y hacerlo de forma global y con planificación”, que es lo que ha faltado, ha dicho, en estos años por parte de los gobiernos del PSOE en la ciudad.

Así lo ha resaltado en rueda de prensa en Palomarejos, donde ha denunciado que “esta es la zona cero de la falta de planificación del PSOE en el Ayuntamiento, que representa como ha gobernado la candidata socialista, sin planificación, sin proyecto de ciudad y a golpe de ocurrencia, algo que no puede volver a ocurrir”, porque “hace muchos años que sabemos que esto iba a dejar de ser un hospital, pero la parcela sigue siendo titularidad de la Tesorería General de la Seguridad Social”.

“Ha llegado el momento de cambiar Toledo, el 28 de mayo tenemos la oportunidad de pasar de las promesas a los hechos y dejar atrás la falta de planificación, para que no vuelva a pasar en Toledo lo que ha pasado con el barrio de Palomarejos, donde cerca de 40 establecimientos comerciales han cerrado”, ha continuado Velázquez, quien ha lamentado que “este gobierno, en estos 8 años, no se ha encargado de solucionar los problemas de los toledanos, sino que ha creado más”.

Abordar los retos de Palomarejos

En este sentido, ha destacado la necesidad de abordar otros retos del barrio como el futuro del Cuartel de la Guardia Civil y de la antigua Escuela de Enfermería, edificio éste último donde Velázquez apuesta por instalar, en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades, una residencia de estudiantes, que es muy necesaria y permitiría también revitalizar el barrio”.

“Otro de los retos, dentro de ese Plan Integral de Revitalización de Palomarejos que queremos poner en marcha, es la recuperación y rehabilitación de las viviendas más antiguas del barrio, de la zona conocida como Corea, un barrio dentro del barrio de Palomarejos emblemático y muy querido por los toledanos, para el que los fondos Next Generation suponen una gran oportunidad”.

Asimismo, ha destacado la necesidad de trabajar para poner en valor el Parque de las Tres Culturas, “que en este momento se encuentra abandonado”.

Por otro lado, se ha referido a las últimas obras en la Avenida Barber y ha denunciado que “es una obra que bien se podía haber hecho hace muchos años, porque además en ella no se han tenido en cuenta los requerimientos del siglo XXI”, destacando que no hay una zona destinada a carril bici, que no se ha contado con los discapacitados a la hora de hacerla mucho más accesible y “se ha abandonado a su suerte” a los vecinos de la acera de en frente del hospital que, pese a sus reivindicaciones y una vez hecha la obra, “siguen sin poder instalar la fibra óptica, porque no tienen la infraestructura necesaria”.

Parque arqueológico de la Vega Baja

Por último, preguntado por el informe de la Junta de Comunidades realizado sobre seis parcelas de Vega Baja, el candidato popular ha lamentado que hayan tardado más de dos años en hacerlo público y ha reclamado “pasar de las promesas a los hechos, sabemos que hay enterrado en Vega Baja un gran parque arqueológico y tenemos que sacarlo a la luz, invirtiendo en Vega Baja para que se convierta en un polo de interés cultural y turístico”, aprovechando también “la oportunidad que suponen los fondos Next Generation para recuperar y poner en valor esta zona y el circo romano, un monumento que en cualquier ciudad sería un emblema”.