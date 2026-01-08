Abierto el plazo para renovar o solicitar conciertos educativos el próximo curso

Así figura en las dos resoluciones publicadas este jueves en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM), recogidas por Europa Press, en la que se explica que los conciertos que se formalicen al amparo de esta convocatoria, sin perjuicio de las situaciones de modificación, rescisión y extinción de los mismos que se produzcan, tendrán una duración de tres años.

Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica del representante legal, a través del formulario habilitado en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).

El plazo para la presentación de solicitudes será desde este viernes, día 9.