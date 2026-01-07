SUSTITUYE A TOLÓN

Sabrido sustituye a Tolón en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha

José Pablo Sabrido será el nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha en sustitución de Milagros Tolón, que dejó el cargo a finales del pasado año tras ser nombrada ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes.

Onda Cero Toledo

Toledo |

José Pablo Sabrido, nuevo Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
José Pablo Sabrido, nuevo Delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha. | Europa Press

El nombramiento ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros, tal y como ha podido confirmar Europa Press de diversas fuentes.

Considerado, en la práctica, mano derecha de Tolón durante su etapa en el consistorio toledano, Sabrido fue concejal de varias áreas, portavoz y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de la propia Milagros Tolón en las últimas dos legislaturas.

Además también desempeñó en su día responsabilidades en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el Ministerio de Defensa, durante la época de José Bono.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer