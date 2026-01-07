Sabrido sustituye a Tolón en la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha

El nombramiento ha sido aprobado este miércoles por el Consejo de Ministros, tal y como ha podido confirmar Europa Press de diversas fuentes.

Considerado, en la práctica, mano derecha de Tolón durante su etapa en el consistorio toledano, Sabrido fue concejal de varias áreas, portavoz y vicealcalde en el Ayuntamiento de Toledo durante la alcaldía de la propia Milagros Tolón en las últimas dos legislaturas.

Además también desempeñó en su día responsabilidades en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el Ministerio de Defensa, durante la época de José Bono.