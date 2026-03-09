La UME arranca sus maniobras de simulacros en Talavera

Los ejercicios comenzarán sobre las 10:00 de la mañana, con el objetivo de integrar y coordinar medios militares y civiles (UME, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, SESCAM, entre otros), en el entorno del río, en las zonas entre el Puente Reina Sofía y el puente viejo y las orillas del río, entre otras tantas ubicaciones.

Habrá una zona para un Puesto de Mando Avanzado, otra parta heridos y para ambulancias; se rescatarán a víctimas tanto fuera del agua como dentro y también se realizarán rescates verticales y con helicópteros, se acompañará de vuelos de drones y también se evacuará el colegio Madre de la Esperanza, entre otras acciones, y se prevé que la simulación termine sobre las 16:00 horas.

Para esta actividad la UME cuenta con la colaboración de ENVERA – Asociación de Empleados de Iberia Padres de Personas con Discapacidad, la Fundación Madre de la Esperanza, el colegio de Educación Especial BIOS, Policía Nacional, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Hospital Virgen del Prado, Gerencia de Urgencias, Emergencias y Transporte Sanitario (GUETS), Fundación Carlos Maldonado / Semillas-Escuela de Hostelería para la Inserción, que participarán en la zona del ejercicio con una carpa donde proveerán a los heridos de alimentos y bebida.

La Escuela de Arte de Talavera se encargará de la caracterización de los figurantes dependiendo de su tarjeta de triaje y la Escuela de Teatro y Cine JBL aportarán actores para dar realismo al ejercicio, además de alumnos del Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) del Puerta de Cuartos y la concejalía de Sanidad

Se trata, ha dicho la edil de un “gran ejercicio” en el que se involucrarán más de 200 personas. Durante la jornada se permitirá poner en práctica procedimientos de mando y control móvil, transmisión de información y coordinación entre las distintas instituciones que participarían en una emergencia, para lo que se activará un Puesto de Mando Avanzado. A ello se sumarán actividades de búsqueda y rescate, maniobras hidráulicas y coordinación logística.

Además, en este escenario se contará con la participación de distintas unidades de la UME y agregaciones externas. Es el caso de las aeronaves pertenecientes al Batallón de Helicópteros de Emergencias (BHELEME), que aportan capacidades de reconocimiento aéreo, helitransporte y evacuación sanitaria; el Quinto Batallón de Intervención en Emergencias, con equipo canino; así como elementos logísticos y de transmisiones. El apoyo sanitario estará garantizado mediante un plan específico de asistencia y evacuación coordinado con centros hospitalarios de referencia en la zona.



