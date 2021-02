Page culpa a Ayuso por la "fuga sanitaria" de ciudadanos madrileños y pide medidas más rotundas a nivel nacional

LEER MÁS Ayuso quiere que los camareros se vacunen de forma preferente y aumenta el número de personas permitidas en terrazas

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha señalado que se debe poner una fecha a la pandemia y que si esta tercera ola de contagios del Covid no remite, habrá que pedir "medidas más rotundas a nivel nacional".

Asimismo, ha declarado que "no sirve de mucho que unos pongamos medidas si otros en España presumen de no hacerlo". Con esta alusión, aunque sin nombres, se ha referido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso, que aseguraba hace unos días que no contaran con ella para "arruinar la hostelería", tras reducir de nuevo las restricciones. "Cuando se abra la barrera nos volvemos otra vez todos a complicar la vida", ha explicado.

Fuga sanitaria

A su vez, Page se ha referido también a la Comunidad de Madrid, a la que ha denominado como 'sexta provincia', y de la que ha dicho que han emigrado más de 100.000 personas en los últimos meses, en lo que ha denominado como una "fuga sanitaria". Además, ha asegurado en Castilla-La Mancha se han emitido más de 1,2 millones de recetas a ciudadanos con tarjetas sanitarias de la capital a "gente que se ha venido a vivir porque aquí tiene sanidad, educación, servicios sociales y atención sanitaria de otra manera".

Todo esto en un acto de homenaje a los empleados de los servicios públicos que trabajaron durante la borrasca 'Filomena', donde el presidente autonómico ha reivindicado que la Administración autonómica es la que más ayudas ha aprobado para que los sectores afectados puedan afrontar la crisis económica derivada de la pandemia.

Además, ha subrayado que las ayudas de la comunidad son "ocho veces más" que las aprobadas en otras provincias de España. También ha tenido palabras para aquellos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios por las restricciones, a los que ha agradecido sus esfuerzos.

Respecto a la vacunación, García-Page ha detallado que las nuevas dosis que se esperaban han llegado correctamente y que el objetivo es que en verano se haya vacunado a dos de cada tres personas de la región.