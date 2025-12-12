Guadalajara lidera la mediación laboral de conflictos colectivos en Castilla La Mancha

Guadalajara ha acogido este viernes 12 de diciembre el IV Foro de Relaciones Laborales de la provincia

Se enmarca en el proyecto Impulsa Guadalajara, iniciativa promovida por CEOE-Cepyme Guadalajara, la Diputación, el Ayuntamiento de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como los sindicatos CCOO y UGT.

Guadalajara es la provincia que lidera la gestión de conflictos colectivos con 92 expedientes tramitados y un 34% del total de mediaciones de la región.

Intervención de la viceconsejera de Empleo, Nuria Chust | Onda Cero Guadalajara

La viceconsejera de Empleo, Nuria Chust, ha señalado que es el territorio que más mediaciones colectivas canaliza y ha destacado el papel de liderazgo de Guadalajara.

La viceconsejera ha explicado además que Guadalajara ha duplicado con creces en 2025 el número de convenios colectivos firmados. Ha pasado de 4 a 9-, lo que ha permitido que 17.800 trabajadores más estén cubiertos por la negociación colectiva.

A nivel regional los convenios colectivos han pasado este año de 39 a 65 en vigor sumando un total de 87.500 trabajadores que han mejorado sus condiciones de trabajo.

El Foro de Relaciones Laborales de la provincia confirma la apuesta de todas las instituciones colaboradoras por seguir reforzando la negociación colectiva, la corresponsabilidad y el diálogo social en nuestra provincia.

Pilar Muñoz, vicepresidenta tercera de la Diputación de Guadalajara, ha resaltado el foro como un espacio de diálogo, análisis y para compartir experiencias.

Alfonso Esteban, segundo teniente de alcalde de Guadalajara, ha hecho referencia a la capacidad de trabajo y la unidad y al hecho de que, gracias a esto, la ciudad ofrece grandes oportunidades y es un referente en competitividad y calidad de vida.

En el marco de este foro, viceconsejera de Empleo, Nuria Chust, ha avanzado que el gobierno autonómico destinará 460.000 euros en 2026 para reforzar la formación de mediadores. Desde 2020 la inversión ha sido de 4,5 millones de euros.

Además creará un grupo de trabajo específico en el Consejo de Relaciones Laborales para abordar temas clave en la mejora laboral como los tiempos efectivos de trabajo o la conciliación.

Este foro ha contado con dos mesas redondas: una sobre situación laboral y negociación colectiva en la provincia que ha contado con patronal y los sindicatos CCOO y UGT y otra que ha abordado el tiempo efectivo de trabajo y el absentismo laboral.

Se han abordado los retos futuros que pasan por la organización del tiempo de trabajo, la digitalización, el teletrabajo, las nuevas formas de empleo o la demanda creciente de conciliación.