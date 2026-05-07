Globalcaja consolida su liderazgo regional con una capitalización superior a los 1.150 millones de euros

La Asamblea General de Globalcaja, celebrada en el Paraninfo del Campus Universitario de Cuenca, ha aprobado las cuentas anuales del ejercicio 2025, en el que la entidad ha alcanzado un beneficio de 121 millones de euros, confirmando la solidez de su modelo de negocio y su capacidad para generar valor de forma sostenida en el tiempo.

El máximo órgano de gobierno de la entidad ha dado el visto bueno a un ejercicio marcado por el crecimiento de todas las magnitudes financieras, el fortalecimiento de su posición de capital y la consolidación de su papel como agente clave en el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha, al destinar el 17,5% de sus beneficios al Fondo de Educación y Promoción.

Un modelo cooperativo sólido, cercano y resiliente

El presidente de Globalcaja, Mariano León, ha abierto la Asamblea contextualizando el ejercicio en un entorno económico y geopolítico exigente, marcado por la evolución de los tipos de interés, la incertidumbre internacional y la aceleración tecnológica.

León ha subrayado que “las cooperativas hemos demostrado una vez más que nuestro modelo -prudente, cercano y orientado al largo plazo- es especialmente resiliente, con unos resultados sólidos e históricos que refuerzan nuestra fortaleza como entidad”.

León ha insistido en que estos resultados refuerzan la fortaleza de la entidad y confirman que la estrategia seguida en los últimos años ha sido acertada. Así, ha destacado la evolución positiva de los principales fundamentales del negocio, como la rentabilidad, la solvencia, la calidad del activo y la eficiencia, y ha añadido que “los buenos resultados no son la meta; son el combustible para seguir avanzando con ambición, responsabilidad y compromiso”.

Compromiso con el territorio e inclusión financiera

Durante su intervención, el presidente de Globalcaja ha puesto el foco en lo que define a la entidad como cooperativa de crédito: su compromiso con el territorio y con las personas.

“Nuestra razón de ser va mucho más allá de la cuenta de resultados. Es el impacto positivo y concreto que generamos en el territorio. Nuestra actividad financiera está al servicio del progreso de las personas, las empresas y los municipios”, ha señalado.

Este compromiso se traduce en hechos tangibles, como la amplia red de oficinas de la entidad, con más de 300 sucursales en 265 municipios, muchas de ellas en entornos rurales. “En Globalcaja lo tenemos absolutamente claro: no abandonamos a nuestros socios y clientes. No es solo una decisión comercial, es una vocación que forma parte de nuestro ADN”, ha afirmado.

2 de cada 4 oficinas bancarias en los territorios de origen de la entidad son de Globalcaja; en 90 poblaciones es la única entidad financiera que existe y 125 oficinas están ubicadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

En este sentido, León ha defendido el papel de la entidad como garante de la inclusión financiera: “La banca tiene sentido cuando da respuesta a necesidades reales, cuando acompaña a agricultores, empresarios y familias. Cuando está presente, con cercanía y conocimiento. En definitiva, una banca de personas para personas”.

Impacto social, talento y colaboración con la UCLM

El presidente de la entidad ha destacado también la dimensión social del modelo de Globalcaja, que destina el 17,5% de sus beneficios a iniciativas que generan impacto directo en la sociedad, en ámbitos como la cultura, el deporte, la acción social, la sostenibilidad o el apoyo al tejido empresarial.

En 2025, la entidad ha colaborado en cerca de 2.000 iniciativas y proyectos realizados en apoyo a iniciativas sociales, con una inversión de 9,8 millones de euros, llegando a superar las 381.000 personas beneficiarias.

Asimismo, León ha puesto en valor la apuesta por el talento y la igualdad, destacando el peso de las mujeres en la plantilla y en puestos de responsabilidad, así como el impulso al empleo joven y la formación.

“Estamos orgullosos de posicionarnos como una de las principales alternativas laborales en nuestro entorno. Desde el 1 de enero de 2025 hasta hoy, más de 200 jóvenes universitarios han realizado o están realizando en este momento prácticas con Globalcaja. Invertir en las personas que van a construir el futuro de nuestra tierra es, también, parte irrenunciable de nuestra misión”, ha destacado.

Buenos resultados y fortaleza financiera

Por su parte, el director general de Globalcaja, Pedro Palacios, ha detallado las principales magnitudes del ejercicio, destacando el crecimiento sólido y rentable de la entidad.

“2025 ha sido un año en el que hemos vuelto a alcanzar buenos resultados, reflejo de una ejecución consistente y de nuestra capacidad para generar valor de forma sostenible en cualquier entorno”, ha afirmado.

Globalcaja ha alcanzado un beneficio de 121 millones de euros, apoyado en el dinamismo del negocio y la mejora de los ingresos recurrentes.

La entidad presenta una posición financiera diferencial, con una ratio de solvencia del 29% (CET1) y una cobertura del 148%, situándose entre las entidades más sólidas del sistema financiero español.

“Contamos con una base de capital que nos permite seguir creciendo con seguridad, acompañando a nuestros clientes y reforzando nuestra capacidad de generar valor a largo plazo”, ha señalado Palacios, tras alcanzar un volumen de recursos propios superior a los 1.150 millones de euros.

El resultado del ejercicio ha permitido destinar más de 107 millones de euros a reservas, consolidando la fortaleza del balance.

Además, la agencia Moody’s ha otorgado a Globalcaja una calificación A3 con perspectiva estable, avalando la calidad del balance y la solidez de la gestión.

Crecimiento del negocio y apoyo a la economía real

Globalcaja ha registrado un crecimiento equilibrado en todas sus magnitudes de negocio. La inversión crediticia ha superado los 5.196 millones de euros (+3%), mientras que los recursos de clientes han alcanzado los 9.446 millones de euros, con un incremento cercano al 10%.

Durante el ejercicio, la entidad ha canalizado más de 1.500 millones de euros en financiación a empresas y hogares, reafirmando su papel como motor económico del territorio.

“Seguimos siendo un aliado estratégico para familias y empresas, facilitando financiación y acompañando proyectos que generan crecimiento y empleo”, ha explicado el director general.

Entre las principales actuaciones, destaca la concesión de más de 870 millones de euros en financiación empresarial y el impulso al acceso a la vivienda, con más de 3.300 operaciones hipotecarias formalizadas.

Digitalización, eficiencia y sostenibilidad

El director general ha subrayado también los avances en digitalización, con más de 215.000 usuarios activos en banca digital, así como el desarrollo de un modelo omnicanal que combina cercanía y tecnología.

“Estamos integrando la tecnología para ser más eficientes y ofrecer un mejor servicio, pero siempre con un objetivo claro: ponerla al servicio de las personas”, ha indicado.

En paralelo, Globalcaja continúa avanzando en sostenibilidad, con un plan de descarbonización alineado con el Acuerdo de París y el impulso de la financiación sostenible, alcanzando una ratio de activos verdes del 4,34%.

Una entidad preparada para el futuro

Globalcaja afronta el futuro desde una posición de fortaleza, con una sólida base de clientes -más de 465.000-, 138.000 socios y un equipo de más de 1.000 profesionales comprometidos con el modelo de banca de proximidad.

La Asamblea General ha puesto de manifiesto que la entidad combina rentabilidad, solvencia y compromiso social en un modelo diferencial que continúa consolidándose como referencia en el sector financiero y líder en su territorio.

“Seguiremos trabajando con la mirada puesta en el futuro, pero manteniendo nuestras raíces y nuestra esencia como proyecto colectivo”, ha concluido el presidente de Globalcaja.