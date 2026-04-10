Vara de Rey impulsa el emprendimiento rural con una jornada informativa de AMEP

Impulso al emprendimiento femenino y rural

Vara de Rey ha mostrado un notable interés en las herramientas para potenciar el emprendimiento durante una jornada informativa organizada por la Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cuenca (AMEP). La iniciativa, que contó con una buena participación, tuvo como objetivo fomentar la creación de proyectos empresariales, especialmente en el entorno rural y liderados por mujeres.

Colaboración institucional

El encuentro se celebró con la colaboración del Gobierno regional, el Ayuntamiento de Vara de Rey y el Centro de Innovación Territorial (CIT), poniendo el foco en reforzar los proyectos surgidos en los últimos años en estas zonas. AMEP busca así contribuir a la generación de actividad económica y a la fijación de población en municipios afectados por la despoblación.

Inauguración y respaldo local

Antes del inicio de la jornada, la alcaldesa de Vara de Rey, Anunciación Martínez, dio la bienvenida a los asistentes junto a los ponentes, entre ellos el delegado de Reto Demográfico y la presidenta de AMEP. La jornada ha sido organizada también con la participación de CEOE CEPYME Cuenca y el respaldo de entidades como la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial, la Fundación Globalcaja y la Red SSPA.

Ponencias y contenidos

El programa comenzó con la intervención de la presidenta de AMEP, Marta Peñuelas López, quien abordó el papel de CEOE CEPYME Cuenca dentro de la Red SSPA. A continuación, el delegado de Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, Virgilio Antón, explicó en detalle los beneficios de la Ley 2/2021 frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural en la región.