AGRICULTURA

UPA defiende en Cuenca la fresa de Huelva y denuncia la brecha de precios entre productor y consumidor

Representantes de UPA han presentado en Cuenca la campaña “Yo como fresas de Huelva”, una iniciativa que recorre varias ciudades españolas para promocionar este producto nacional y reivindicar el trabajo de los agricultores, al tiempo que denuncian la diferencia entre lo que se paga en origen y lo que abona el consumidor.

Onda Cero Cuenca

Cuenca |

Reparto de fresas en el parque Santa Ana
Reparto de fresas en el parque Santa Ana | Onda Cero

Promoción del producto nacional

La organización agraria ha agradecido la colaboración de los compañeros de Huelva y de la Diputación de Cuenca para acercar a la ciudadanía las fresas de Huelva, un producto que destacan por su calidad, seguridad y sostenibilidad. La campaña incluye el reparto de fresas en distintas ciudades para dar a conocer el producto.

Reivindicación del sector agrario

UPA subraya el esfuerzo de las explotaciones familiares y la importancia de poner en valor el trabajo de los agricultores. Recuerdan que detrás de la producción hay miles de trabajadores y una fuerte generación de empleo, especialmente en la provincia de Huelva.

Diferencia de precios y cadena alimentaria

Los representantes denuncian la gran brecha entre el precio que recibe el agricultor y el que paga el consumidor. Señalan que, mientras en el mercado el kilo puede alcanzar varios euros, el productor percibe menos de uno, lo que evidencia, según dicen, un desequilibrio en la cadena alimentaria.

Reivindicación de control y normativa

Desde UPA aseguran que la ley de la cadena alimentaria no se está cumpliendo correctamente por falta de inspección y control, lo que perjudica al sector primario.

Producción y campaña de difusión

La organización recuerda que el 98% de las fresas españolas proceden de Huelva y defiende su producción frente a otros mercados. La campaña recorre distintas ciudades españolas con el objetivo de llegar a los consumidores y fomentar el consumo del producto nacional.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer