Tarancón aprueba su Plan de Infancia 2026-2029 con nuevas medidas valoradas en 147.000 euros

El Ayuntamiento eleva definitivamente el Plan Local de Infancia y Adolescencia 2026-2029, que además servirá para intentar obtener el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia de UNICEF. El documento plantea actuaciones sobre una población infantil y adolescente que el propio plan cifra en alrededor de 3.200 menores, aunque en otro apartado habla de 3.437.

La memoria económica cuantifica en 147.000 euros las actuaciones nuevas que todavía no se desarrollan en el municipio, con una media teórica de 36.750 euros anuales. Esa cantidad no representa todo el gasto en infancia: numerosas medidas se financiarán con partidas municipales ya existentes, subvenciones autonómicas, fondos europeos o convenios y, por tanto, no aparecen cuantificadas dentro de esos 147.000 euros.

Entre las medidas más interesantes aparecen:

Un Gabinete Municipal de Orientación y Escucha Psicosocial, denominado Punto Clave, para ofrecer una primera atención psicológica gratuita a menores y familias, inicialmente cinco horas semanales.

El programa Tarancón Siente, con talleres de gestión del estrés, autoestima, prevención de autolesiones e inteligencia emocional para adolescentes.

Una estrategia contra las adicciones a pantallas, apuestas online y micropagos en videojuegos.

Un programa municipal de apoyo y refuerzo escolar.

La consolidación de un Agente Tutor de la Policía Local para trabajar sobre absentismo y conflictos en centros educativos.

Presupuestos participativos infantiles de 5.000 euros anuales desde 2027, para que los menores propongan y voten proyectos.

El programa Al Cole Caminando, con rutas escolares seguras y posibilidad de cierres temporales al tráfico en los accesos a colegios.

Renovación de parques para hacerlos accesibles, instalar sombra, juegos inclusivos y espacios para adolescentes.

Creación de “espacios tranquilos” y apoyos sensoriales en instalaciones y eventos multitudinarios.

También establece objetivos medibles, como reducir un 15 % el absentismo crónico en Primaria y Secundaria para 2029, conseguir rutas escolares seguras en todos los centros y que el 100 % del personal municipal que trabaja habitualmente con menores reciba formación en protección infantil.