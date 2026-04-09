Los sindicatos de la Diputación de Cuenca convocan movilizaciones por la falta de negociación y el incumplimiento de acuerdos

La Junta de Personal de la Diputación de Cuenca ha convocado movilizaciones, respaldadas por los principales sindicatos, ante la falta de diálogo con la corporación y el incumplimiento de acuerdos previamente alcanzados. Los representantes de los trabajadores aseguran que se han agotado todas las vías de negociación sin obtener respuesta a sus propuestas, muchas de ellas consideradas esenciales.

Incumplimiento de acuerdos

Entre las principales denuncias destacan el incumplimiento de acuerdos sobre concursos de traslados, vacaciones y permisos, así como la aprobación unilateral de instrucciones que, según los sindicatos, vulneran derechos laborales sin haber pasado por la mesa de negociación. Además, critican que acuerdos alcanzados no se ejecutan ni se reflejan en decretos oficiales, quedando sin efecto.

Situación en la residencia provincial

La situación afecta especialmente al personal de la residencia provincial, donde trabajan alrededor de 120 personas. En este centro, los sindicatos señalan que el puesto de dirección lleva más de un año vacante y está siendo cubierto de forma temporal sin convocatoria pública. También denuncian la falta de cobertura de bajas urgentes, lo que incrementa la carga de trabajo del resto de la plantilla.

Restricciones laborales

Asimismo, los trabajadores aseguran que se están denegando permisos, vacaciones y días de asuntos propios sin una justificación detallada, amparándose únicamente en “necesidades del servicio”, lo que consideran una vulneración de sus derechos.

Exigencias y movilizaciones

Ante este escenario, los sindicatos reclaman una negociación real y efectiva, que incluya la motivación de las decisiones y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Mientras tanto, han iniciado concentraciones todos los jueves del mes de abril y advierten de que continuarán las movilizaciones hasta que la Diputación muestre voluntad de diálogo y alcance soluciones consensuadas.