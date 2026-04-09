La Sala Iberia inaugura la exposición “Comienzos” de la artista conquense Ainoa Soria

La Sala de Exposiciones del Edificio Iberia, sede de la Delegación de la Junta en Cuenca, acoge desde este jueves 9 de abril la exposición “Comienzos”, de la artista conquense Ainoa Soria. La inauguración tendrá lugar a las 19:00 horas y marca la presentación de una colección compuesta por 22 obras.

En esta muestra, Soria propone una pintura abstracta basada en la armonía visual y el equilibrio compositivo. Sus trabajos están realizados principalmente con acrílico sobre lienzo, aunque también incorpora piezas sobre madera mediante técnica mixta. La artista emplea una paleta de tonos suaves, con predominio de colores tierra, beige, negro y matices dorados, que refuerzan la sensación de calma que transmiten sus obras.

Autodidacta y vinculada a la pintura desde la infancia, Ainoa Soria ha desarrollado un estilo propio de manera natural. Su proceso creativo no parte de una idea cerrada, sino que evoluciona de forma orgánica hasta que cada composición alcanza su punto de equilibrio.

Con “Comienzos”, la autora invita al espectador a adentrarse en una colección pensada para integrarse en espacios cotidianos, especialmente en ambientes modernos, aportando elegancia y serenidad. La exposición podrá visitarse hasta el próximo 19 de abril en la Sala Iberia.