Rocío Márquez regresa a Estival Cuenca 26 con el premiado “Himno vertical” y un programa junto a Alicia Castillo

Rocío Márquez vuelve a un festival con el que mantiene una estrecha relación

La cantaora Rocío Márquez regresará a Estival Cuenca el próximo 1 de julio de 2026 para presentar “Himno vertical”, un espectáculo íntimo y de gran intensidad artística que interpretará junto al guitarrista Pedro Rojas Ogáyar. La actuación tendrá lugar a las 20:15 horas en el Escenario Solán de Cabras del Parador de Cuenca.

La artista onubense, ganadora de la Lámpara Minera en 2008 y distinguida con el Premio Manuel Margeliza en 2019 dentro del propio festival, suma así su cuarta participación en Estival Cuenca, donde ya ha protagonizado actuaciones especialmente recordadas. Su trayectoria, marcada por la fusión entre tradición y vanguardia, encaja con la filosofía artística del certamen.

‘Himno vertical’, un trabajo premiado y reconocido

El espectáculo llega avalado por el Premio MIN al Mejor Álbum Flamenco y por su inclusión entre las grabaciones más destacadas de 2025, consolidando a Márquez como una de las figuras más innovadoras del flamenco actual. En este proyecto, la cantaora propone un recorrido poético y contemporáneo por el cante flamenco desde una mirada experimental.

Alicia Castillo abrirá la velada

El concierto comenzará con la actuación de la conquense Alicia Castillo, que presentará su nuevo trabajo “Silencio y vértigo”. A petición de la propia Rocío Márquez, la joven artista abrirá la noche con una propuesta centrada en la canción de autor, acompañada por Paula Merino (guitarra y coros) y Santiago Marín (batería).

Castillo, natural de Villar del Horno, inició su formación musical en piano clásico, canto y guitarra, y mantiene un fuerte vínculo con su localidad natal. Tras su primer disco “Orgánico”, da ahora un nuevo paso con una sonoridad más amplia y el acompañamiento de banda.

Entradas y programación de Estival Cuenca 26

Las entradas para el concierto tienen un precio de 20 euros en venta anticipada hasta el 20 de mayo, 25 euros entre el 21 de mayo y el 7 de junio, y 30 euros a partir del 8 de junio.

Esta cita se suma a otros conciertos ya anunciados en Estival Cuenca 26, como los de Carlos Núñez, María Terremoto y Paquito D’Rivera, entre otros, que conforman una programación que seguirá ampliándose en las próximas semanas.