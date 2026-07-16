El REBI Cuenca ya conoce su calendario para la Liga ASOBAL 2026/27: debut en casa y cierre ante Puente Genil

El REBI Balonmano Cuenca ya conoce el camino que recorrerá en la Liga NEXUS Energía ASOBAL 2026/27. El conjunto conquense arrancará la competición el próximo 12 de septiembre en EL Sargal frente al Recoletas Atlético Valladolid, mientras que finalizará la fase regular el 5 de junio de 2027 visitando al Ángel Ximénez Puente Genil.

El primer desplazamiento llegará una semana después, el 19 de septiembre, con la visita al ABANCA Ademar León, antes de regresar a casa para recibir al Cajasol Sevilla BM Proin.

Uno de los encuentros más esperados llegará en la séptima jornada, cuando el REBI Cuenca visite al Barça el 24 de octubre, mientras que el campeón devolverá la visita a El Sargal en la 22.ª jornada, prevista para el 3 de abril de 2027.

El derbi regional contra el BM. Caserío Ciudad Real se disputará en la jornada 9, para el fin de semana del 14 de noviembre, en tierras conquenses. Y la vuelta en el Quijote Arena queda prevista para el 17 de abril, jornada 24.

El calendario también deja otros encuentros destacados, como los duelos frente al Bidasoa Irún (19 de diciembre en casa y 2 de junio fuera), el Fraikin Granollers (3 de octubre a domicilio y 6 de marzo en Cuenca) y el Dicorpebal Logroño La Rioja (el 10 de octubre en casa y 20 de marzo en Logroño).

La competición se detendrá tras la disputa de la 15.ª jornada, el 23 de diciembre ante el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil, para dar paso al parón invernal, finalizando así la primera vuelta.

Con este calendario ya definido, el conjunto de Lidio Jiménez puedes comenzar a planificar la temporada con el objetivo de hacerse fuerte en El Sargal y pelear por consolidarse en la Liga ASOBAL un año más.