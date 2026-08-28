La ‘Puente a Puente’ bate récord de participación con más de 200 piragüistas inscritos

Las aguas del Júcar volverán a acoger este domingo, 30 de agosto, una nueva edición de la Puente a Puente, prueba organizada por el Club Piragüismo Cuenca dentro del programa deportivo de la Feria y Fiestas de San Julián con la colaboración del Ayuntamiento de Cuenca.

Esta vigésimo quinta edición contará con 210 palistas de catorce clubes de toda España procedentes de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, un éxito sin duda de participación para la prueba reina del piragüismo conquense.

La prueba dará comienzo a las 10:00 horas y consistirá en un recorrido por un circuito cerrado de aguas tranquilas que se extiende a lo largo de varias vueltas, variando según las distintas categorías competitivas, ubicado entre el Puente de Los Descalzos y el Puente de San Antón.

La concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cuenca, Charo Rodríguez, y la presidenta del Club Piragüismo Cuenca, Nuria Lozano, han presentado la regata junto al director técnico de la misma, Enrique Rubio. Los mismos han estado acompañados de Abel Fresneda, diputado provincial de Deportes, y Gustavo Martínez, delegado provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Castilla-La Mancha en Cuenca, así como otros miembros de la Junta Directiva del Club como Alberto Belmar y Manuel Pérez.

Tanto las instituciones como el Club organizador han invitado a todos los conquenses a acercarse al Recreo Peral y disfrutar de este vistoso espectáculo deportivo y del gran nivel que exhibirán todos los palistas.

La competición volverá a tener un sabor especial ya que el patrocinador Rujamar regalará a todos los palistas media docena de huevos. Por otro lado, el también patrocinador del Club, Aceites Barambio, colaborará con surtidos de su exquisito producto que se sortearán entre los dorsales inscritos en la competición.

El Club Piragüismo Cuenca recuerda que con motivo de la competición no se podrá circular por el carril bici desde el inicio del mismo en la Terraza del Júcar hasta el cruce de la Playa Artificial, y no se podrá aparcar en el Recreo Peral y Juego de Bolos, ya que estará habilitado para los vehículos de bomberos, ambulancia y embarcaciones de participantes.

La XXV Puente a Puente cuenta con la colaboración y el patrocinio de la Federación Castellano-manchega de Piragüismo, el Ayuntamiento de Cuenca, Bomberos y Policía Local, la Diputación Provincial, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la UCLM, Rujamar Sportsteam, Gestión 5, Globalcaja, Incarlopsa, Aceites Barambio, El Rento, Alcampo y Solán de Cabras.