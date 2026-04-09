Las obras del Centro de Recuperación de Fauna de Fuentenava de Jábaga superan el 50% de ejecución

Un proyecto clave para la biodiversidad

El Gobierno de Castilla-La Mancha avanza en la construcción del nuevo Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Fuentenava de Jábaga, cuyas obras ya superan el 50% de ejecución. Así lo ha destacado la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, durante una visita a las instalaciones junto a representantes institucionales y responsables de la empresa constructora.

La delegada ha subrayado que este proyecto permitirá reforzar el servicio que actualmente se presta en el Centro de Investigación Agroforestal de Albaladejito, triplicando su capacidad y mejorando los medios disponibles para la atención y recuperación de la fauna silvestre.

Avance de las obras por fases

En cuanto al estado de los trabajos, el edificio principal se encuentra prácticamente finalizado, con la estructura, cimentación y cubierta completadas y la fachada e instalaciones interiores en su fase final.

Por su parte, las zonas de voladeros y mudas presentan un alto grado de ejecución, mientras que las labores exteriores, como la explanación y el movimiento de tierras, ya han concluido. Actualmente, se continúa trabajando en el vallado perimetral para completar el conjunto de la infraestructura.

Un “hospital” para la fauna silvestre

El nuevo centro, con una inversión superior a los dos millones de euros financiados a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ocupará más de 9.000 metros cuadrados. De ellos, más de 1.000 estarán destinados a espacios específicos para la recuperación de animales.

Las instalaciones estarán equipadas como un auténtico hospital veterinario, con quirófano, enfermería, UCI, sala de rayos y área de necropsias, además de dependencias para el personal. También contará con una zona exterior con voladeros y espacios de adaptación, así como un aula polivalente para formación y educación ambiental.

Finalización prevista en junio

Las obras comenzaron en febrero de 2025 y está previsto que concluyan en junio de este año. Posteriormente, se llevará a cabo el equipamiento del centro y el traslado de los servicios, según ha avanzado la delegada.