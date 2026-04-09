El nuevo Hospital Universitario de Cuenca refuerza infraestructuras, tecnología y calidad asistencial

Un proyecto estratégico para la sanidad conquense

El Gobierno regional ha completado el traslado al nuevo Hospital Universitario de Cuenca, un proyecto que sitúa a la provincia a la vanguardia en infraestructuras sanitarias, tecnología y atención al paciente. La finalización de esta etapa coincide con la disolución de los grupos de trabajo que lideraron las distintas fases del operativo: la Oficina Técnica, el Centro Coordinador para el Traslado (CECOT) y la Subcomisión para la Gestión del Cierre del Hospital Virgen de la Luz.

Planificación y ejecución de alta complejidad

Cerca de un centenar de trabajadores de distintos ámbitos y perfiles profesionales participaron en la planificación, organización y ejecución de un traslado de gran complejidad. Durante todo el proceso se garantizó la continuidad asistencial y la seguridad de los pacientes, supervisando cada fase con criterios de orden, eficacia y coordinación.

Desde la creación de la Oficina Técnica en diciembre de 2023, el operativo incluyó la dotación de equipamiento y tecnología, así como la planificación logística y coordinación de los servicios implicados.

Reconocimiento al compromiso profesional

El vicepresidente primero de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, junto al alcalde de Cuenca, Darío Dolz, el presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, y la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, felicitaron personalmente a los profesionales implicados. Destacaron que su dedicación y sentido de servicio público fueron determinantes para alcanzar este hito histórico en la sanidad pública de la provincia.

Infraestructura moderna y atención humanizada

El nuevo Hospital Universitario, construido con una inversión superior a 200 millones de euros, no solo aumenta la capacidad asistencial de Cuenca, sino que ofrece una infraestructura sanitaria moderna, preparada para los retos presentes y futuros del sistema. La atención se centra en el paciente, combinando eficiencia, humanización y tecnología avanzada, consolidando la apuesta del Gobierno regional por una sanidad pública de calidad, accesible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía.