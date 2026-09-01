Mayte Megía: «El impacto de la Feria de Artesanía va más allá de las propias ventas»

La Feria de Artesanía de Cuenca ha cerrado su 39ª edición con un volumen de ventas de 147.750 euros, más de 37.000 euros por encima del registrado el pasado año y un incremento superior al 34 %. La cita ha recibido además a unas 21.500 personas durante sus cuatro días de celebración, superando también la afluencia de la edición anterior.

La diputada de Patrimonio, Ferias y Turismo, Mayte Megía, ha calificado en Onda Cero Cuenca el balance como “muy positivo” y ha destacado especialmente el retorno económico obtenido por los profesionales. La participación también ha crecido considerablemente, pasando de 68 a 84 expositores, después de que la elevada demanda obligase a ampliar el espacio disponible. Entre el 90 % y el 95 % de los artesanos, según los datos trasladados por Megía, han mostrado su satisfacción con el resultado de la feria.

Este crecimiento comienza, sin embargo, a plantear problemas de espacio. Megía reconoce que La Hípica prácticamente no permite incorporar más expositores debido también a su convivencia durante estos días con el Concurso Nacional de Saltos. La Diputación trabaja ya de cara a próximas ediciones para estudiar posibles fórmulas que permitan ampliar la capacidad y continuar aumentando tanto el número de visitantes como las ventas. También se valorará una posible ampliación de horarios después de la buena respuesta obtenida por los talleres, showcookings y actuaciones musicales, con actividades que llegaron a completar sus plazas.

La institución provincial comienza además a preparar el horizonte de 2027, cuando la Feria de Artesanía alcanzará su 40ª edición. Aunque todavía no se han concretado actividades especiales por este aniversario, Megía señala que el objetivo será continuar creciendo sin perder la esencia de la cita, aumentar las oportunidades comerciales de los artesanos y reforzar una feria que, además de las ventas directas, genera actividad para sectores como la hostelería, el alojamiento y el comercio de Cuenca.