La Feria de Artesania abre sus puertas con el reto de superar las cifras del año pasado

La Feria de Artesanía de Cuenca ha inaugurado este jueves su 39 edición con el objetivo de continuar creciendo como escaparate para el sector artesano y atraer a más visitantes. La cita reúne este año a 84 expositores llegados de distintos puntos de España, doce más que en la edición anterior, además de contar nuevamente con presencia internacional a través de un expositor procedente de Francia. La diputada de Ferias, Mayte Megía, ha destacado durante la inauguración el crecimiento experimentado por una feria que considera «totalmente consolidada» y referente a nivel nacional. «Queremos que siga creciendo y, por supuesto, que siga siendo un apoyo real para nuestros artesanos», ha señalado.

La organización parte además de los resultados obtenidos el pasado año, cuando la feria recibió más de 20.000 visitas y alcanzó un volumen de negocio superior a los 110.000 euros. Para Megía, estas cifras demuestran que la artesanía trasciende su dimensión cultural: «No solo es cultura, sino que es economía y es futuro para nuestra provincia».

La Diputación de Cuenca ha incrementado también los recursos destinados a esta edición. El presupuesto alcanza los 62.600 euros, 12.000 más que el año anterior, una subida con la que la institución provincial pretende reforzar su respaldo al sector. Entre las novedades figura un estand institucional propio de la Diputación, concebido tanto para dar visibilidad a la feria como para promocionar el turismo, el patrimonio, la cultura y la propia artesanía de la provincia. Allí, los visitantes podrán obtener información sobre rutas y otros recursos turísticos de Cuenca. La programación recupera además los talleres participativos, tras la buena acogida que tuvieron el pasado año, y los showcookings junto a la Asociación de Cocineros. A ello se suma por primera vez la música en directo, con la actuación del grupo local Agitarriero.

También cambia el premio a la obra artesana. Su dotación aumenta de 1.000 a 1.500 euros y pasa a contar con tres reconocimientos. La obra ganadora quedará en manos de la Diputación, mientras que el segundo y tercer premio se sortearán entre quienes realicen compras superiores a 40 euros en los puestos dentro del plazo establecido por la organización.

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, la delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha felicitado tanto a la Diputación por la organización como a los profesionales que participan en la feria, a quienes ha situado como los verdaderos protagonistas de la cita. López ha señalado que actualmente existen en la provincia 63 artesanos con carné oficial y ha puesto el foco en el reto de compatibilizar la conservación de los oficios tradicionales con la adaptación del sector a las nuevas formas de comercialización y promoción. En este sentido, ha cifrado en alrededor de 180.000 euros las ayudas destinadas por el Gobierno regional al sector artesano entre 2023 y 2025, a falta de resolver las correspondientes a 2026. Según ha explicado, más de la mitad de esa cantidad se ha dirigido a ámbitos como la digitalización, la innovación y la promoción.

El objetivo, ha defendido López, es facilitar que los artesanos puedan llegar a «nuevos públicos» y abrir nuevas vías comerciales. Un respaldo institucional que, a su juicio, debe complementarse con ferias como la de Cuenca, donde los profesionales tienen la oportunidad de mostrar directamente al público la calidad y singularidad de sus trabajos. La delegada ha cerrado su intervención animando a conquenses y visitantes a recorrer la feria y, especialmente, a comprar productos artesanos como una forma directa de respaldar la continuidad y el futuro del sector.