‘Donde Nacen los Sabores’ celebra su quinto aniversario con cenas gastronómicas por la provincia

Una iniciativa para poner en valor el producto local

El sello de calidad ‘Donde Nacen los Sabores’, impulsado por la Asociación Provincial de Productores Agroalimentarios de Cuenca, celebra su quinto aniversario con la organización de una serie de cenas gastronómicas en distintos puntos de la provincia.

El objetivo de esta iniciativa es promocionar los productos conquenses a través de experiencias culinarias accesibles, reforzando el consumo de proximidad y destacando la calidad y diversidad del sector agroalimentario local.

Primera cita en Cuenca capital

La primera de estas veladas tendrá lugar el próximo 23 de abril, a partir de las 20:30 horas, en el restaurante La Terraza del Hotel Alfonso VIII de Cuenca.

El menú tendrá un precio de 50 euros por persona y las plazas serán limitadas. Las reservas pueden realizarse directamente con el establecimiento.

Esta actividad cuenta con la colaboración de CEOE CEPYME Cuenca, la Diputación Provincial y la iniciativa ‘Elige Cuenca’.

Un menú con identidad conquense

La propuesta gastronómica incluye una selección de aperitivos, platos principales y postre elaborados con productos adheridos al sello de calidad, todos ellos maridados con vinos de la provincia.

Entre las elaboraciones destacan la ensaladilla de perdiz escabechada, brocheta de pulpo con tempura, vieiras con puré de coliflor, tosta de escalivada con anchoas y queso manchego o chipirones con verduras asadas.

El menú se completa con platos como risotto de secreto y alcachofas y costilla de vaca con crema de boniato, finalizando con un postre de cítricos.

Compromiso con el sector agroalimentario

Con esta programación, ‘Donde Nacen los Sabores’ refuerza su compromiso con el impulso del sector agroalimentario de la provincia, apostando por la promoción de sus productos y el desarrollo económico del territorio a través de la gastronomía.