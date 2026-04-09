La directora de UNRWA España inaugura en Cuenca un seminario sobre Derechos Humanos centrado en Gaza y la Agenda 2030

La voz de Gaza abre el seminario

La directora ejecutiva de UNRWA España, Raquel Martí, ha inaugurado este encuentro formativo poniendo el foco en la situación humanitaria en Gaza. Durante su intervención, ha denunciado la muerte de 391 trabajadores de la organización y la destrucción de infraestructuras esenciales, especialmente educativas. Martí ha subrayado el sentimiento de abandono por parte de la comunidad internacional y ha explicado que actualmente se intenta reabrir el sistema educativo en condiciones extremadamente precarias.

Además, ha destacado que los 12.000 trabajadores de UNRWA en la zona están desplazados y viven en refugios, compartiendo las mismas dificultades que la población civil. También ha recordado la complejidad de la situación en otros territorios como Líbano.

Crisis humanitaria y denuncia internacional

Martí ha analizado el contexto internacional, señalando que el alto el fuego en Oriente Medio excluye a Gaza y Cisjordania. Ha denunciado el bloqueo de ayuda humanitaria y la grave situación de la población, que apenas recibe la mitad de las calorías necesarias para sobrevivir. Asimismo, ha advertido del colapso del sistema sanitario y del aumento de la violencia en Cisjordania, junto con la instauración reciente de la pena de muerte.

Reflexión académica y compromiso social

El seminario incluye la proyección del documental No odiaré y un coloquio con la trabajadora social Hania Essawi. El vicerrector de Cultura, Deporte y Compromiso Social, César Sánchez Meléndez, ha defendido el papel de la universidad como transmisora de conocimiento hacia la juventud, con el objetivo de formar ciudadanos críticos y comprometidos.

En esta línea, desde la dirección del curso se ha señalado que la iniciativa busca fomentar una mirada crítica en el alumnado ante los conflictos actuales y los desafíos globales.

Agenda 2030 y formación en valores

El presidente de la Fundación UCLM, Ramón de Páramo Argüelles, ha destacado la importancia de acercar la Agenda 2030 al estudiantado desde una perspectiva de Derechos Humanos. Ha insistido en que la universidad debe ser un espacio de compromiso social, más allá del debate académico.

El seminario, que se celebra los días 8 y 13 de abril, abordará también los flujos migratorios en su segunda jornada, con la participación de la periodista Helena Maleno, centrada en la defensa de la vida frente a la necropolítica.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Esta acción formativa analiza específicamente los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 10 y 16, relativos a educación de calidad, reducción de desigualdades y promoción de la paz, la justicia y las instituciones sólidas.