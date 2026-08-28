La Diputación licita por cerca de un millón de euros el acondicionamiento del camino entre Iniesta y Castillejo de Iniesta

La Diputación de Cuenca ha sacado a licitación las obras de acondicionamiento del camino que comunica Iniesta con Castillejo de Iniesta con un presupuesto base de 935.940,36 euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución previsto de seis meses. La actuación permitirá mejorar los 7,85 kilómetros de esta vía, que constituye la comunicación más directa entre ambas localidades y tiene una especial importancia tanto para los desplazamientos de los vecinos como para la actividad agrícola de la zona.

El presidente de la Diputación de Cuenca, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la importancia de una actuación que supone destinar cerca de un millón de euros a mejorar las comunicaciones en esta zona de la Manchuela conquense. El dirigente provincial ha recordado que se trata de una vía utilizada principalmente para desplazamientos locales por motivos laborales, acceso a parcelas agrícolas y prestación de servicios y suministros.

Martínez Chana ha señalado que "desde la Diputación continuamos haciendo un esfuerzo inversor muy importante para mejorar las comunicaciones de nuestros pueblos, porque sabemos que disponer de buenas infraestructuras es fundamental para garantizar servicios, facilitar la actividad económica y mejorar la calidad de vida de quienes viven en el medio rural".

El acondicionamiento del camino permitirá mejorar la conexión directa entre ambas poblaciones, evitando que para realizar este desplazamiento sea necesario circular desde Iniesta por la CM-311 hasta Graja de Iniesta y posteriormente tomar la A-3 o la N-III.

Además, esta infraestructura facilita el acceso a las explotaciones agrarias de los dos municipios y permite evitar que la maquinaria agrícola tenga que circular por la N-III. Martínez Chana ha incidido en que "hablamos de una inversión que no solamente mejora la comunicación entre dos pueblos, sino que facilita el trabajo diario de agricultores y vecinos y contribuye a que los servicios puedan prestarse en mejores condiciones".

El proyecto contempla una actuación integral sobre el camino debido al estado actual del firme y a las deficiencias existentes en materia de drenaje. Los trabajos incluirán la apertura y limpieza de cunetas en ambos márgenes, el saneamiento de la plataforma, la construcción y limpieza de las obras de drenaje transversal y la mejora completa del firme.

En concreto, se procederá al escarificado y compactación de la plataforma existente para posteriormente extender una capa base de zahorra artificial de 15 centímetros y una capa de rodadura de mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor. La actuación se completará con la instalación de la señalización horizontal y vertical necesaria.

Uno de los aspectos importantes de la intervención será la mejora del drenaje. Actualmente, el drenaje transversal es prácticamente inexistente, mientras que buena parte de las cunetas se encuentran aterradas por los arrastres y con presencia de vegetación. Por ello, además de limpiar y reperfilar las cunetas, se ejecutarán y acondicionarán obras de drenaje para favorecer la correcta evacuación de las aguas de escorrentía.

El proyecto mantiene íntegramente la traza actual de la vía y todas las actuaciones se desarrollarán dentro de la zona de dominio público, por lo que no será necesario llevar a cabo expropiaciones.