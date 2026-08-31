La Diputación destina 400.000 euros a 52 proyectos sociales de la provincia a través de Cuenca Inclusiva

400.000 euros para 52 proyectos sociales

La Diputación de Cuenca ha publicado la resolución provisional de la convocatoria Cuenca Inclusiva 2026, mediante la que destinará 400.000 euros a 52 proyectos sociales de toda la provincia.

La inversión supone un incremento del 60 % respecto a 2019, cuando esta convocatoria contaba con 250.000 euros. Las ayudas están dirigidas a iniciativas destinadas a personas con discapacidad, problemas de salud mental, adicciones o riesgo de exclusión social, además de prestar apoyo a sus familias.

8.000 euros para Proyecto Hombre

Entre los proyectos seleccionados se encuentra el Centro de Día de Proyecto Hombre para la atención y el tratamiento psicosocial de personas con conductas adictivas, que contará provisionalmente con una ayuda de 8.000 euros.

El recurso tiene ámbito provincial y prevé atender directamente a 110 personas, además de unas 330 personas de su entorno, principalmente familiares. En total, el impacto estimado alcanza a unas 440 personas.

El programa contempla la atención de 40 personas con diagnóstico dual, 45 en tratamiento ambulatorio o procesos de reinserción y 25 adolescentes y jóvenes, junto a sus familias.

Más de un centenar de personas atendidas en 2025

El Centro de Día de Proyecto Hombre atendió en 2025 a 135 personas, un 21,6 % más que el año anterior. De ellas, 65 participaron en el programa especializado en diagnóstico dual.

El recurso trabaja no solo en la superación de las adicciones, sino también en la recuperación personal, la atención a las familias, la coordinación sanitaria y la reinserción social y laboral.

Más del doble de presupuesto en Servicios Sociales

La Diputación destaca que esta convocatoria forma parte de una apuesta más amplia por las políticas sociales. El presupuesto del área de Servicios Sociales ha pasado de 4,45 millones de euros en 2019 a 9,55 millones en 2026.

Esto supone un incremento de más de 5 millones de euros, un 114,21 % más en siete años.

Desde la institución provincial defienden que las políticas sociales son una inversión en dignidad, autonomía y oportunidades, y subrayan su intención de reforzar el apoyo a las entidades del tercer sector para garantizar una atención especializada y cercana a las personas que más lo necesitan, independientemente del municipio en el que residan.