Cuenca en Marcha exige al Ayuntamiento publicar las declaraciones de incompatibilidades

El Grupo Municipal Cuenca en Marcha – Unidas por Cuenca exigirá al Ayuntamiento de Cuenca que publique de forma accesible las declaraciones de actividades e incompatibilidades de los miembros de la Corporación Municipal, al considerar que se trata de una información que debe estar sometida a los principios de transparencia y publicidad activa.

Desde la formación señalan que la ciudadanía tiene derecho a conocer las actividades y posibles situaciones de incompatibilidad de quienes ejercen responsabilidades públicas, especialmente cuando existen concejales con régimen de dedicación exclusiva.

“Estamos hablando de una información directamente relacionada con el ejercicio de los cargos públicos y con las garantías de transparencia que deben regir el funcionamiento de las instituciones. No entendemos que esta información no se encuentre publicada de manera accesible para la ciudadanía”, señala la portavoz de Cuenca en Marcha, Mª Ángeles García.

La formación considera que la reciente información conocida sobre la actividad empresarial del portavoz del Grupo Municipal Popular, Álvaro Barambio, pone de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento garantice que las declaraciones de actividades, bienes e incompatibilidades de los miembros de la Corporación se encuentren debidamente actualizadas y sean accesibles públicamente.

“Precisamente cuando aparecen dudas o situaciones que pueden generar preguntas entre la ciudadanía, la mejor respuesta que puede dar una institución es transparencia. La información debe estar a disposición de la ciudadanía para que pueda ser consultada por cualquier persona”, apunta García.

Cuenca en Marcha reclama, por tanto, que el Ayuntamiento publique y mantenga actualizadas las declaraciones correspondientes de todos los concejales, así

como cualquier modificación que se produzca durante el mandato, de forma que la ciudadanía pueda conocer las actividades declaradas por sus representantes y las posibles situaciones de incompatibilidad.

La formación recuerda que la transparencia no debe limitarse a facilitar información cuando un grupo municipal la solicita, sino que debe garantizarse mediante la publicidad activa de aquella información que resulte relevante para el control ciudadano de la actividad pública.

“Lo que estamos reclamando es algo muy sencillo: que la ciudadanía pueda acceder directamente a esta información sin tener que solicitarla expresamente al Ayuntamiento. La transparencia no puede depender de que un grupo municipal haga una petición o de que un medio de comunicación descubra una determinada circunstancia”, afirma la portavoz.

Por ello, Cuenca en Marcha solicitará al Ayuntamiento que revise el Portal de Transparencia y publique de forma completa, actualizada y accesible las declaraciones de actividades e incompatibilidades de todos los miembros de la Corporación, garantizando además que las futuras modificaciones sean incorporadas con la debida diligencia.

“Los concejales tenemos una responsabilidad añadida precisamente porque ejercemos funciones públicas. La ciudadanía debe poder saber qué actividades declaramos y comprobar que estas son compatibles con el ejercicio de nuestras responsabilidades municipales. La transparencia debe ser la norma, no la excepción”, concluye García.