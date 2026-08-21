El Gobierno autoriza la construcción de una planta de baterías por casi 28 millones de euros en Castillejo de Iniesta

El Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido la autorización administrativa previa y de construcción para «Hibridación Covatillas 3», una instalación de almacenamiento energético mediante baterías que se levantará en Castillejo de Iniesta.

El sistema dispondrá de 43,9 MW de potencia y 300 MWh de capacidad, equivalente a unas seis horas de almacenamiento, y estará asociado a la planta fotovoltaica Covatillas 3, de 48,118 MW. Las baterías podrán almacenar tanto la electricidad generada por la instalación solar como energía procedente de la propia red para devolverla posteriormente al sistema eléctrico.

La autorización supone un nuevo paso respecto a la tramitación iniciada meses atrás. El proyecto salió a información pública en marzo sin recibir alegaciones y este mes de agosto también ha avanzado la tramitación municipal de la calificación urbanística y de las correspondientes licencias de obras y actividad.

La documentación sometida a información pública contemplaba 60 contenedores de baterías de litio-ferrofosfato y una inversión presupuestada de 27,99 millones de euros. Para evacuar la electricidad se aprovecharán las infraestructuras ya existentes de El Monegrillo hasta la subestación de Minglanilla de 400 kV.

El módulo de almacenamiento ha quedado además exento de una nueva evaluación ambiental simplificada al acogerse al Real Decreto 997/2025, mientras que la planta fotovoltaica Covatillas 3 dispone de declaración de impacto ambiental desde 2022.