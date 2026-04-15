Cuenca Lee 2026 reúne a grandes autores y refuerza su apuesta por la lectura y la participación ciudadana

La escritora Espido Freire será la pregonera de la Feria del Libro Cuenca Lee, que se celebrará del 28 de abril al 3 de mayo en la capital conquense y que contará con una programación en la que participarán más de 70 autores.

Entre los nombres más destacados de esta edición figuran David Uclés, Marta Robles, María Dueñas, José Antonio Marina, Alfonso Goizueta y el dúo formado por Pedro Mañas y David Sierra, en una feria que volverá a situar la literatura en el centro de la vida cultural de la ciudad.

La presentación ha tenido lugar en el Palacio Provincial, donde el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha subrayado que las fechas se mantienen para aprovechar la afluencia de visitantes procedentes de Madrid durante el puente de mayo. Además, ha celebrado la elección de la pregonera, de quien ha destacado su vinculación con la ciudad y su presencia habitual en redes sociales con mensajes positivos sobre Cuenca.

Plaza de España, epicentro de la feria

La Plaza de España volverá a ser el principal escenario de la feria, con un total de 30 estands de librerías y actividades paralelas. Junto a este espacio se habilitará un escenario con programación dirigida al público joven y familiar, así como actuaciones musicales.

Entre las propuestas culturales destacan formaciones como Zarandea, Zass! Candil Folk, Pavana Dingo y Jorge Gardó, además de espectáculos como los musicales de Pinocho y Aloha, inspirado en los personajes de Lilo y Stitch.

Encuentros con autores y presencia en espacios culturales

El Teatro Auditorio de Cuenca acogerá dos de los encuentros más esperados con autores: los de David Uclés y María Dueñas, debido a la alta demanda prevista por parte del público y los clubes de lectura.

Además, la Diputación Provincial se convertirá en un espacio clave para la literatura local, con la presentación de alrededor de treinta libros de autores conquenses, entre ellos Cristina Ochoa, Águeda Lucas, José Manuel Lara, Paula Carbonell o Marco Antonio de la Ossa.

Novela negra, literatura juvenil y participación ciudadana

Como novedad, el sábado 2 de mayo se celebrará el denominado “Sábado Negro”, una jornada dedicada a la novela negra que tendrá lugar en el Centro Cultural Aguirre. Participarán autores como Jorge Díaz, Andrés Guso, Pedro Martí, junto a escritores conquenses como Jorge Ortega, Alberto Val y Anabel Fernández.

La programación se completará con iniciativas como el congreso de literatura juvenil y romántica Books to Lovers, organizado por Julia de la Fuente, y el espacio de improvisación creativa Micro Colgao, donde el público podrá participar libremente con poesía, música o relatos.

Previa del Día del Libro y actividades en la ciudad

La feria contará con una antesala el 23 de abril, Día del Libro, con un homenaje al periodista y escritor Raúl del Pozo y la instalación de casetas de librerías en la Plaza de la Hispanidad.

Educación, clubes de lectura y apoyo institucional

La delegada de la Junta en Cuenca, Marian López, ha destacado el valor de los libros como herramienta para comprender el mundo y ha reafirmado el apoyo del Gobierno regional a una feria que “crece cada año”.

La Junta contará con una caseta institucional para dar visibilidad al sector editorial regional y organizará actividades en los museos, talleres, cuentacuentos y encuentros con autores dirigidos a centros educativos.

Por su parte, la Diputación ha confirmado la participación de 40 clubes de lectura de toda la provincia, que llegarán a la capital a través de 22 rutas organizadas, reforzando la participación cultural del territorio.

Una feria que crece y se consolida

El presidente de la Diputación, Álvaro Martínez Chana, ha destacado la cooperación entre instituciones como clave del crecimiento de la feria, mientras que la Asociación de Libreros ha celebrado el incremento del sector en la ciudad, donde recientemente han abierto tres nuevas librerías.

La organización ha señalado que a partir de junio se retomarán las actividades de autores en la provincia, con el objetivo de llevar la literatura también al ámbito rural y ampliar el alcance del proyecto cultural más allá de la capital.

PROGRAMACIÓN COMPLETA

MARTES, 28 DE ABRIL:

- 10,30 -12,30. ACTIVIDADES CON ESCOLARES. DOS NARRACIONES DE PAULA

CARBONELL (tendrá que ser en el escenario pequeño, al menos la segunda

narración) Y TALLERES.

- 12,30 h. PREGÓN INAUGURAL DE CUENCA LEE A CARGO DE ESPIDO FREIRE.

- 14,00 h. FIRMA DE EJEMPLARES DE ESPIDO FREIRE.

- 17,00 h. ENCUENTRO CON DAVID UCLÉS. Teatro Auditorio.

- 18,00 h. NARRACIÓN ORAL NOELIA CONSTRICIANI

- 20,00 h. ACTUACIÓN DEL GRUPO ZARANDEA

MIÉRCOLES, 29 DE ABRIL:

- 10,30-13,30. ACTIVIDADES CON ESCOLARES. DOS NARRACIONES DE ERICA

GONZÁLEZ Y TALLERES.

- 12,00 h. ALFONSO GOIZUETA. Encuentro con clubes de lectura y alumnos de

Institutos. Centro Cultural Aguirre.

- 17,00 h. MARÍA DUEÑAS. Encuentro por la tarde. Centro Cultural Aguirre.

firma en la Feria.

- 17,00 h. NARRACIÓN ORAL NATALIA CONSTRISTIANI

- 18,00 h. Firma de ejemplares de ALFONSO GOIZUETA

- 19,30 h. Firma de ejemplares de MARÍA DUEÑAS

- 20,00 h. Actuación musical.

JUEVES, 30 DE ABRIL:

- 10,30-13,30. ACTIVIDADES CON ESCOLARES. DOS NARRACIONES DE ERICA

GONZÁLEZ Y TALLERES.

- 12,00 h. Encuentro con JOSÉ ANTONIO MARINA. Coordinado por Javier,

profesor de filosofía, vamos a intentar tener alumnos de Universidad y alumnos

de institutos. También habrá lectores de clubes de lectura. Salón de actos del

Vicerrectorado.

- 18,00 h. Firma de ejemplares de JOSE ANTONIO MARINA

- 18,30 h. MUSICAL “PINOCHO”. Itea producciones.

VIERNES, 1 DE MAYO:

- 11,30 – 12,30 Taller de cuentos con Sonia Hervás

- 12,30 h. Actuación de las narradoras CRISTINA Y SILVIA

- 17,00 h. Encuentro con JAVIER SIERRA. Centro Cultural Aguirre.

- 18,30 h. Encuentro con SILVIA INTXAURRONDO. Centro Cultural Aguirre.

- 17,00 h. Actuación de las narradoras CRISTINA Y SILVIA

- 17,30 h. Firma de ejemplares de PAULA FEE

- 18,30 h. Firma de ejemplares de JAVIER SIERRA

- 19,30 h. Firma de ejemplares de SILVIA INTXAURRONDO.

- 20,00 h. Actuación musical.

SÁBADO, 2 DE MAYO:

- De 11,00 a 14,30 h. FIRMA DE EJEMPLARES PARA PÚBLICO INFANTIL DE LA

AUTORA SUSANA ISERN Y EL ILUSTRADOR CARLES DALMAU.

- De 11,30 a 12,30 h. Taller de cuentos con SONIA HERVÁS

- 12,00 h. Actuación de la narradora GRACIA IGLESIAS

- 13,30 h. Firma de ejemplares de GRACIA IGLESIAS

“SÁBADO NEGRO”

lugar Centro Cultural Aguirre. Coordinado por ALBERTO VAL

MAÑANA, 11,00 a 14,00 h.

Presentador JESÚS HUERTA

Autores participantes:

- ANDRÉS GUSO

- JORGE ORTEGA

- PEDRO MARTÍ

- ANA ISABEL FERNÁNDEZ

- JORGE DÍAZ

- ALBERTO VAL

TARDE. 17,00 -19,00 h.

Presentador SERGIO VERA

Encuentro con las autoras:

- MARTA ROBLES

- TERESA CARDONA

- 17,00 h. Firma de ejemplares de los siguiente autores: ANDRÉS GUSO, JORGE

ORTEGA, PEDRO MARTÍ , ANA ISABEL FERNÁNDEZ, JORGE DÍAZ, ALBERTO VAL.

- 17,00 h. Actuación de la narradora GRACIA IGLESIAS.

- 18,00 h. Firma de ejemplares de GRACIA IGLESIAS.

- 19,30 h. Firma de ejemplares de MARTA ROBLES Y TERESA CARDONA

- 18,30 h. Musical ALOHA (inspirado en Lilo & Stich) producciones ITEA

- 19,30 h. Firma de ejemplares de MARTA ROBLES Y TERESA CARDONA

DOMINGO, 3 DE MAYO

- De 11,30 a 12,30 h. Taller de cuentos con SONIA HERVÁS

- 12,00 h. Actuación del narrador RAFA ORDÓÑEZ

- 13,30 h. Actuación del cantante JORGE GARDO

- 17,00 h. Actuación del narrador RAFA ORDÓÑEZ

- 17,30 h. Encuentro con LUZ GABÁS. Centro Cultural Aguirre .

- 18,00 h. Firma de ejemplares de RAFA ORDÓÑEZ

- 19,00 h. Firma de ejemplares de LUZ GABÁS.

- 20,00 h. Actuación musical.