El Club Piragüismo Cuenca abre inscripciones para su Escuela de Primavera 2026

Formación para todas las edades

El Club Piragüismo Cuenca ha abierto el plazo de inscripción para su Escuela de Primavera 2026, una propuesta formativa orientada tanto a quienes quieren iniciarse en este deporte como a quienes buscan mejorar su nivel. Las clases se celebrarán en las instalaciones de Las Grajas durante los meses de mayo y junio.

Horarios y grupos reducidos

La escuela contará con grupos diferenciados por edades. Los adultos tendrán clases los martes y jueves de 16:30 a 18:00 horas, mientras que los niños podrán asistir los viernes en el mismo horario y los sábados de 11:30 a 13:00 horas. Cada grupo estará limitado a un máximo de doce alumnos y el único requisito es saber nadar.

Aprendizaje práctico en el río Júcar

Los cursos combinan teoría y práctica para que los participantes aprendan desde cero o perfeccionen su técnica. Se abordarán aspectos como el manejo de distintos tipos de piragua, el uso de accesorios, las maniobras básicas o la técnica de paleo, todo ello en el entorno natural del río Júcar a su paso por Cuenca.

Programas adaptados y técnicos cualificados

La Escuela ofrece formación adaptada a distintos niveles, desde principiantes hasta usuarios con experiencia que quieran mejorar destrezas y aspirar al manejo de embarcaciones de competición como el K1. Las clases serán impartidas por técnicos cualificados, garantizando una enseñanza segura y de calidad.

Precio e inscripciones

El curso tiene un coste de 120 euros, que incluye material, seguro de navegación, licencia federativa anual y monitor. El inicio está previsto para el 5 de mayo. Las inscripciones pueden realizarse a través del correo electrónico del club o mediante el código QR disponible en su perfil de Instagram.