CEOE CEPYME Cuenca destaca las ayudas de Castilla-La Mancha para el retorno de residentes en el extranjero que emprendan en la región

Dos líneas de apoyo al retorno emprendedor

La CEOE CEPYME Cuenca ha señalado la publicación de estas ayudas del Gobierno regional, destinadas a favorecer el retorno de personas originarias de Castilla-La Mancha que residan en el extranjero y quieran incorporarse al tejido productivo de la comunidad mediante el autoempleo.

Las subvenciones se articulan en dos programas: una línea de apoyo al inicio de actividad emprendedora y el denominado “Pasaporte de vuelta”, orientado a cubrir gastos de traslado de residencia.

Requisitos para acceder a las ayudas

Entre las condiciones exigidas, se establece que las personas solicitantes deben contar con titulación universitaria, de Formación Profesional o certificado profesional.

Además, deben haber residido en el extranjero al menos seis meses en los últimos doce meses anteriores al alta en el RETA, y haber vivido en España de forma ininterrumpida al menos doce meses dentro de los últimos quince años desde la resolución de la convocatoria.

También es requisito haber nacido o estado empadronado en algún municipio de Castilla-La Mancha o haber estado inscrito como demandante de empleo en la región.

Cuantías de las subvenciones

La primera línea de ayudas, destinada al inicio de la actividad emprendedora, puede alcanzar hasta los 6.000 euros, con incrementos posibles en función del grado de despoblación del municipio donde se desarrolle el proyecto.

La segunda línea, “Pasaporte de vuelta”, ofrece hasta 5.000 euros para cubrir los gastos derivados del traslado de la residencia habitual desde el extranjero a Castilla-La Mancha, pudiendo también incrementarse en función del ámbito territorial.

Plazo de ejecución

Las actuaciones subvencionables deberán realizarse entre el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2026.