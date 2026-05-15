CEOE CEPYME

CEOE CEPYME Cuenca destaca las ayudas de Castilla-La Mancha para el retorno de residentes en el extranjero que emprendan en la región

La organización empresarial recuerda la existencia de dos líneas de subvenciones impulsadas por la Junta de Comunidades para facilitar el regreso de personas castellanomanchegas que viven fuera de España y que quieran iniciar una actividad por cuenta propia en Castilla-La Mancha, con ayudas que alcanzan hasta los 6.000 euros.

Onda Cero Cuenca

CUENCA |

CEOE CEPYME Cuenca
CEOE CEPYME Cuenca | Onda Cero

Dos líneas de apoyo al retorno emprendedor

La CEOE CEPYME Cuenca ha señalado la publicación de estas ayudas del Gobierno regional, destinadas a favorecer el retorno de personas originarias de Castilla-La Mancha que residan en el extranjero y quieran incorporarse al tejido productivo de la comunidad mediante el autoempleo.

Las subvenciones se articulan en dos programas: una línea de apoyo al inicio de actividad emprendedora y el denominado “Pasaporte de vuelta”, orientado a cubrir gastos de traslado de residencia.

Requisitos para acceder a las ayudas

Entre las condiciones exigidas, se establece que las personas solicitantes deben contar con titulación universitaria, de Formación Profesional o certificado profesional.

Además, deben haber residido en el extranjero al menos seis meses en los últimos doce meses anteriores al alta en el RETA, y haber vivido en España de forma ininterrumpida al menos doce meses dentro de los últimos quince años desde la resolución de la convocatoria.

También es requisito haber nacido o estado empadronado en algún municipio de Castilla-La Mancha o haber estado inscrito como demandante de empleo en la región.

Cuantías de las subvenciones

La primera línea de ayudas, destinada al inicio de la actividad emprendedora, puede alcanzar hasta los 6.000 euros, con incrementos posibles en función del grado de despoblación del municipio donde se desarrolle el proyecto.

La segunda línea, “Pasaporte de vuelta”, ofrece hasta 5.000 euros para cubrir los gastos derivados del traslado de la residencia habitual desde el extranjero a Castilla-La Mancha, pudiendo también incrementarse en función del ámbito territorial.

Plazo de ejecución

Las actuaciones subvencionables deberán realizarse entre el 16 de diciembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2026.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer