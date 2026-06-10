CEOE CEPYME Cuenca celebra sendas jornadas de corresponsabilidad en Cuenca y Tarancón

La Confederación de Empresarios de Cuenca impulsará la próxima semana dos jornadas para impulsar la corresponsabilidad en sus sedes de Cuenca y Tarancón.

En concreto, el martes 16, a partir de las 16 horas se celebrará este encuentro en la sede de Cuenca, mientras que al día siguiente a la misma hora se trasladará esta charla a las oficinas de Tarancón.

Estas charlas están dirigidas preferentemente a hombres empresarios, directores de gestión de Recursos Humanos y Prevención de Riesgos Laborales, especialmente de pymes y micropymes, así como autónomos y trabajadores, estudiantes y personas en búsqueda de empleo activo en Castilla-La Mancha.

Esta jornada la pone en marcha CECAM en colaboración con sus organizaciones provinciales y está financiada con cargo a los fondos recibidos por el Ministerio de Igualdad y la Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de la Violencia contra las Mujeres en el marco del Plan Corresponsables, contando con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Los interesados en inscribirse a esta formación pueden hacerlo a través del teléfono 969 21 33 15 o el mail info@ceoecuenca.org para inscribirse a la jornada de Cuenca, en las oficinas de la calle Hermanos Becerril 34, o en el 969 32 21 01 y el correo ceoetarancon@ceoecuenca.org si quieren participar en la charla prevista en la sede de Tarancón, en Ronda de San Vicente.

Sensibilizar

Con la celebración de etas jornadas se pretende sensibilizar sobre el papel de los hombres en la promoción de la igualdad de género y difundir los beneficios de la corresponsabilidad en la conciliación, a fin de promover un mayor equilibrio entre el trabajo y la vida personal para permitir que tanto hombres como mujeres tengan tiempo y flexibilidad para la vida personal y familiar.

Los ponentes de esta charla serán Sonia Hidalgo, especialista en Igualdad, Violencia de Género, discapacidad e inclusión social, que cuenta con una amplia experiencia tanto formativa como asistencial en estas materias y estará acompañada por Gregorio González, técnico de CEOE CEPYME Cuenca en materia de igualdad y corresponsabilidad.

Entre las cuestiones que se van a abordar en estas charlas están la corresponsabilidad y cuidados, las masculinidades y socialización de género, el uso del tiempo y la desigualdad, la paternidad responsable y los cuidados y las estrategias para la corresponsabilidad.