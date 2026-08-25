CEAT Cuenca confirma el crecimiento de los autónomos en la provincia

La Asociación Intersectorial de Autónomos de Cuenca confirma que los autónomos en la provincia suman ya medio año sumando nuevos afiliados al RETA según los datos de la Seguridad Social. Así, como indica habitualmente CEAT Cuenca, estos empresarios crecen en consonancia con los meses de mayor actividad como son los que transcurren de la Semana Santa al verano.

Sin embargo, desde esta organización integrada en CEOE CEPYME Cuenca matizan que, mientras en 2025 la racha positiva se quedó en cinco meses y en julio volvieron al descender los autónomos, pero en este ejercicio la racha se ha ampliado hasta medio año y han seguido creciendo estos empresarios en la provincia en el séptimo mes del ejercicio.

Para CEAT Cuenca este hecho es muy positivo porque se consolida una tendencia y se siguen mejorando no solo los datos mensuales, sino también interanuales, aunque avisa de que estamos hablando de la parte más débil del tejido productivo de ahí que pida a las administraciones que sigan apoyando a estas empresas que son mayoría y vitales para la provincia. La asociación señala que la Seguridad Social contabiliza 18.464 autónomos en la provincia de Cuenca a la finalización de julio que son 34 más de lo que se registraban el mes pasado, siendo el crecimiento porcentual del 0,18%.

La Asociación Intersectorial de Autónomos de la provincia de Cuenca remarca el importante crecimiento de 141 de estos empresarios sobre los que se registraban hace exactamente un año, siendo el crecimiento porcentual del 0,77%. El crecimiento de autónomos en lo que va de año es todavía mayor y es que a lo largo de 2026 se han sumado 231 nuevas personas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, produciéndose un incremento porcentual en los primeros siete meses de 2026 del 1,26%.