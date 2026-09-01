Castellano califica de “históricas” las fiestas de San Julián tras registrar 118.000 asistencias

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Cuenca, Alberto Castellano, ha realizado un balance “altamente positivo” de la Feria y Fiestas de San Julián 2026 después de registrar alrededor de 118.000 asistencias en sus principales espacios. El edil ha llegado a calificar de “fantásticas e históricas” las fiestas por la participación alcanzada durante los once días de programación.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, unas 60.000 personas pasaron por el recinto ferial, mientras que los conciertos reunieron a alrededor de 22.000 espectadores. A estas cifras se suman unas 16.000 asistencias al Concurso Nacional de Saltos, 12.000 al Parque de San Julián y 6.000 al Parque de Santa Ana. El Consistorio señala además que este recuento no incorpora todas las actividades deportivas y otras propuestas incluidas en el programa.

Castellano ha destacado especialmente el funcionamiento del recinto de conciertos, que este año ha acogido por primera vez actuaciones durante los dos fines de semana de San Julián manteniendo el mismo presupuesto. El festival Indispensables llegó a agotar las entradas en su segunda jornada y rozó el lleno en la primera. El concejal asegura que la llegada de público procedente de otros puntos de España tuvo también repercusión en la ocupación hotelera y la restauración, aunque todavía no dispone de una estimación del impacto económico global de las fiestas.

El Ayuntamiento mantiene además su apuesta por el actual recinto ferial frente a las propuestas que planteaban estudiar otra ubicación. Castellano asegura que los feriantes no han solicitado su traslado y que, por el contrario, reclaman continuar mejorándolo. Tras invertir este año unos 60.000 euros en soterrar la línea de baja tensión, el Consistorio estudia nuevas actuaciones e incluso una posible ampliación del espacio desplazando el denominado Bosque de Acero hacia el fondo del recinto.

En materia de seguridad, el concejal ha destacado que no se produjeron altercados de orden público y cifra en 54 las atenciones sanitarias, todas ellas por cuestiones leves en el recinto ferial. Castellano atribuye estos resultados al dispositivo desplegado y al comportamiento de vecinos y visitantes, mientras el Ayuntamiento comienza ya a evaluar posibles mejoras de cara a San Julián 2027.