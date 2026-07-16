ASAJA Cuenca anuncia movilizaciones y exige que el IPP deje de condicionar la cosecha

ASAJA Cuenca ha endurecido su postura contra las restricciones aplicadas durante la cosecha y reclama que el Índice de Propagación Potencial (IPP) deje de utilizarse para determinar la actividad agrícola. La organización argumenta que este indicador se calcula sobre el riesgo en masas forestales y que su aplicación sobre terrenos de cultivo está paralizando la recolección cuando todavía queda una parte importante del cereal en el campo.

El presidente provincial de ASAJA, José María Fresneda, ha anunciado movilizaciones en distintos puntos de la provincia a partir de mañana si los agricultores no pueden retomar la cosecha con normalidad. La organización considera que las actuales limitaciones están provocando graves perjuicios económicos y dificultan la planificación diaria de los trabajos.

ASAJA participará en la reunión convocada con la Consejería de Desarrollo Sostenible, aunque rechaza que la solución se limite a publicar varios niveles de IPP a lo largo del día. La asociación reclama un sistema flexible que tenga en cuenta las condiciones meteorológicas reales de cada franja horaria y permita cosechar por la mañana o por la tarde cuando las temperaturas y el riesgo efectivo lo hagan posible.

La organización advierte de que, si la propuesta de la administración mantiene el actual modelo y el IPP continúa condicionando la cosecha, sus representantes se levantarán de la mesa. ASAJA insiste en que la prevención de incendios debe ser compatible con el desarrollo de la actividad agraria y con la viabilidad económica de las explotaciones.