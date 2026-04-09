AMEP visita La Cierva para apoyar proyectos emprendedores y el desarrollo rural

Impulso al emprendimiento rural

La Asociación de Mujeres Empresarias de la provincia de Cuenca (AMEP) ha visitado La Cierva para apoyar los proyectos emprendedores locales. La iniciativa se enmarca dentro de las charlas tituladas Jornada emprendimiento femenino, desarrollo rural y lucha contra la despoblación, en las que se orientó a las personas con inquietudes empresariales y se les brindó asesoramiento personalizado.

Apoyo institucional y recursos disponibles

Durante la jornada, los asistentes conocieron las ayudas del Gobierno Regional destinadas a promover proyectos en zonas despobladas, así como el asesoramiento ofrecido por la Confederación de Empresarios de Cuenca. Marta Peñuelas, presidenta de AMEP y vicepresidenta de CEOE CEPYME Cuenca, destacó el papel de la confederación dentro de la Red SSPA para fortalecer el tejido empresarial rural.

Por su parte, Virgilio Antón, delegado provincial de Reto Demográfico de Castilla-La Mancha, explicó los beneficios de la Ley 2/2021 frente a la despoblación y respondió a las preguntas de los participantes sobre oportunidades para el desarrollo rural.

Colaboración y organización

La jornada, celebrada en el Bar Los Jubilados, contó con la colaboración de CEOE CEPYME Cuenca, los proyectos Invierte en Cuenca y la Red SSPA, así como con el respaldo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Diputación Provincial, la Fundación Globalcaja y el Ayuntamiento de La Cierva. El objetivo principal de la actividad ha sido fortalecer los proyectos emprendedores en la provincia, independientemente del tamaño de la localidad, fomentando el desarrollo económico y social del medio rural.