El alcalde Darío Dolz envía una carta al presidente de Ceuta trasladándole “toda la solidaridad de Cuenca”

El alcalde de Cuenca, Darío Dolz, ha enviado una carta al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas Lara, en la que le traslada a él y a la ciudadanía “mi más firme apoyo, así como el de este Ayuntamiento y el de los vecinos y vecinas de Cuenca. También toda nuestra solidaridad y el deseo de que se recupere cuanto antes la normalidad, la seguridad y la convivencia”.

Asimismo, indica que “ante la gravedad de la situación actual, con implicaciones humanitarias y de seguridad, este Ayuntamiento considera que la respuesta debe construirse desde la unidad institucional y el consenso, y por supuesto desde la absoluta responsabilidad y el respeto al ordenamiento jurídico español, europeo e internacional, a los derechos humanos y a los valores que integran nuestra Constitución”.

Para terminar, Dolz envía “a todos los ceutíes nuestra cercanía, respaldo y aprecio en estos momentos tan complicados, insistiendo en el anhelo de que sea posible recuperar la normalidad lo más pronto posible”.

Iluminación Mangana con los colores de la bandera de España

El Ayuntamiento de Cuenca iluminará además esta noche la Torre de Mangana con los colores de la bandera de España en solidaridad con la situación que está viviendo Ceuta.