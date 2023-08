Víctor Manuel actúa el sábado en Ciudad Real: "Habrá canciones a gusto de la gente y que no pueden faltar en el concierto"

El concierto ha levantado mucha expectación y apenas quedan entradas. Por lo micrófonos de Onda Cero Ciudad Real ha pasado Víctor Manuel quien ha explicado que para esta gira de conciertos ha seleccionado lo mejor de su amplio repertorio de canciones.

“Canciones a gusto de la gente y que no pueden faltar en el concierto, el 90% de lo que canto es reconocible”, ha dicho el cantautor.

Víctor Manuel reconoce que el escenario “es una medicina maravillosa, no me cansa y me gusta mucho subirme ahí y cantar”. Ha indicado que el concierto que ofrecerá en Ciudad Real será para pasar una noche fantástica, “una fiesta y celebración para pasarlo bien y hacer un guiño a la vida de cada uno”.

El concierto, que comenzará a las 22:00 horas en el Auditorio Municipal de La Granja, abarca y resume largos años de canciones de Víctor Manuel como “Soy un corazón tendido al sol”, “El abuelo Vitor”, “Solo pienso en ti”, “La madre”, “Ay amor”, “Quien puso más”, “El hijo del ferroviario” o “Como voy a olvidarme”.