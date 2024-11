Víctima de violencia de género de la provincia de Ciudad Real: "Me anulaba como persona pero de esta situación se puede salir"

Este lunes, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En Onda Cero hemos conocido el relato de una vecina de la provincia de Ciudad Real que ha contado en primera persona como su pareja la maltrató primero psicológicamente y después físicamente.

Se llama María, es muy joven, tienen 24 años y es madre de dos niños de 3 y 5 años de edad. Cuenta que sufrió maltrato psicológico, su pareja le anulaba como persona, todo lo que hacía no lo hacía bien o no servía, le hacía sentir que la culpa siempre era suya y que la vida girara en torno a él.

Incluso sufrió maltrato económico porque le tenía que pedir algo de dinero para comprar unos simples gusanitos para sus hijos.

"Pasó a las manos"

Cuando decidió dar el paso adelante, acudió a presentar una denuncia por estos malos tratos. Y fue a raíz de esta denuncia cuando el hombre pasó a las manos.

María asegura que de esta situación se puede salir, reconoce que es duro tomar esta decisión pero lo tuvo que hacer porque su pareja la estaba anulando.

"Se puede salir"

Afirma que no se puede ir hacia atrás y es mejor seguir adelante y con fuerza porque así se podrá conseguir una mejor vida y más tranquilidad.

María sufría depresión y ataques de ansiedad y desde el primer día fue atendida en el Centro de la Mujer. “Aquí me escucharon y me abrieron los ojos, pensaba que lo que sucedía no era maltrato psicológico porque todas las situaciones que sucedían yo las consideraba como normales y resulta que no lo eran”, ha relatado esta víctima de maltrato.

Desde el pasado mes de mayo, el hombre tiene una orden de alejamiento y se encuentra en libertad.