Usuarios del Avant de Ciudad Real consideran abusivas y desproporcionadas las nuevas condiciones de uso de los abonos

Según ha informado la asociación, a raíz de un comunicado de RENFE colgado en la estación del AVE de Ciudad Real, dicha medida consiste en que no se podrán formalizar viajes para dos o más trenes consecutivos, en el mismo sentido, cuando entre dos formalizaciones el horario de salida de origen de la primera y el de la segunda sea inferior al triple de tiempo de viaje de la primera formalización.

Además, los usuarios del Avant que no utilicen la plaza reservada con abonos bonificados deberán cancelarla con un mínimo de 60 minutos de antelación. Y en el caso de que, al menos en tres ocasiones no hayan hecho la cancelación, perderán el derecho a adquirir nuevos abonos con descuentos durante el plazo de 90 días.

Medida abusiva y desproporcionada

Desde la Asociación de Usuarios Avant de Ciudad Real se considera esta medida como la más abusiva, desproporcionada y fuera de contexto de todas las que se han tomado hasta ahora y “demuestra que RENFE mata moscas a cañonazos, siempre en perjuicio del usuario.”

Según este colectivo, la nueva normativa de uso del abono genera situaciones tales como que una persona que ha perdido el tren que tenía formalizado, no solo no puede coger el siguiente, sino que además tendrá que esperar hasta 3 horas y media para poder subirse al siguiente, o bien pagar un billete adicional de su bolsillo, al margen del abono, sin contar con ninguna subvención.

De esta manera, señala la asociación de usuarios, para una persona que viaja a diario a Madrid, y al cabo del año ha hecho alrededor de 500 viajes, perderá su derecho a formalizar el abono subvencionado durante 3 meses si pierde, a lo largo de todo ese período, solamente tres veces el tren por llegar tarde.

Situación crítica y reunió urgente con RENFE

La asociación señala que este asunto, junto con el incremento en los plazos de los trayectos de la línea Puertollano-Ciudad Real-Madrid y el reajuste de horarios, además de los problemas que se vienen arrastrando, hacen que la situación de los usuarios del Avant de Ciudad Real sea crítica.

Por eso, piden a RENFE una reunión urgente y darán parte a las autoridades locales y regionales para que conozcan la situación.