Sánchez-Migallón, bronce en Tokio con "Los Hispanos": "Es una sensación increíble, no me esperaba una medalla olímpica este año"

España ha derrotado hoy a Egipto por 33 a 31 en el partido para la medalla de bronce en los JJOO y Sánchez-Migallón ha jugado buena parte del encuentro en tareas defensivas, aunque también ha terminado marcando dos goles.

El ciudadrealeño fue llamado por el seleccionador, Jordi Ribera, a mitad de la competición para sustituir al lesionado Viran Morros. "Desde que llegué a Tokio ha pasado todo muy rápido y no había terminado de asimilar del todo estar en unos Juegos Olímpicos", ha manifestado en Onda Cero el jugador ciudadrealeño.

"La medalla de bronce es un homenaje a Raúl Entrerríos (que se retira del balonmano), a los jugadores que dejan la selección y a los que no han podido estar aquí. Es una sensación increíble", reconoce Sánchez-Migallón.

En cuanto a su participación en estos JJOO, en los que ha jugado cuatro partidos, ha indicado que "he aportado todo lo que he podido, he dado todo lo que tenía y he tenido que ponerme las pilas rápido para poder aportar al grupo"-

Debido a que fue llamado a la selección de manera imprevista, debido a la lesión de Morros en mitad de los Juegos Olímpicos, Miguel Sánchez-Migallón reconoce que "esta medalla olímpica es algo que no esperaba este año".

Además del jugador ciudadrealeño, también ha conseguido la medalla de bronce el preparador físico de la selección española de balonmano, Jesús Rivilla, natural de Puertollano.