Restaurada la Fuente de “La Talaverana” en el Parque de Gasset

Una restauración que se ha aprovechado arreglar el vaso de la fuente y el sistema de fontanería, para que no haya fugas de agua, y que ha consistido en la reposición de todos los baldosines del contorno de la fuente con cerámica talaverana.

El concejal de Mantenimiento, Casimiro Pastor, reconocía que “se ha conseguido mejorar la fuente, ya que el dibujos de los azulejos es un dibujo original de Juan Ruiz de Luna, que fue el alfarero talaverano que diseñó la fuente. Se trata de un azulejo con un dibujo de arcos, típico de la época.

Además, y para mantener la igualdad con el entorno de la fuente, en las pilastra se han se ha quitado el azulejo que había y se han puesto azulejos con las imágenes del Quijote, similares a los que se pueden ver en los bancos que la rodean.

La alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, reconocía que es una inversión de 10.000 euros que acaban pagando los vecinos y vecinas de Ciudad Real por un acto vandálico, uno de los varios que ha sufrido la fuente a lo largo de su historia.

Tenemos que proteger el patrimonio de la ciudad, por la riqueza que supone, y porque estamos en un lugar emblemático el Parque de Gasset, donde son numerosos los eventos que se celebran y que seguimos celebrando en el día de hoy”.

Ahora la fuente “está más rejuvenecida, está mejor el vaso, y no se pierde agua, y quiero hacer un llamamiento al civismo. Vamos a reforzar la vigilancia de la fuente, aunque no debería ser así porque creo que todos y todas debemos cuidarla, pero habrá más vigilancia por la Policía Local y que no tengamos que volver a restaurarla”.

Fuente de “La Talaverana”

El parque de Gasset fue inaugurado en el año 1915 en terrenos cedidos por Juan Manuel Treviño y Aranguren al lado de la antigua estación del ferrocarril de Ciudad Real. El 29 de junio de 1925 se inauguró en él la Fuente de "La Talaverana", realizada en cerámica de Talavera de la Reina, que tuvo un coste de 4.500 pesetas de la época.

“La fuente es de forma octogonal, con pequeñas pilastras sobre las que descansan cuatro cisnes en forma de surtidores estilo sevillano; en el centro figura otro surtidor con un jarrón que distribuye otros chorritos de agua, que juguetean con los que despiden cuatro ranas sobre un zócalo de azulejos que rodea la fuente, donde van repartidos mosaicos con el escudo de Ciudad Real y varias escenas del Quijote”, rezaba el periódico “Vida Manchega” entonces.

“La fuente constituye un admirable trabajo del ilustre ceramista toledano señor Ruiz de Luna, verdadero y genuino propulsor de la típica industria talaverana, a la que va unido su nombre como un conjuro de gloria, en el presente florecimiento de la cerámica”. A lo largo de los años ha sido sometida a varios procesos de reforma en 1983 y 2008, o restauración en los años 1987, 1990 y 2001.